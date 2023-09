Torcida conversa com elenco e faz cobranças em treino da Ponte Preta: 'Insustentável'

Há quatro jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já enfrenta a pressão da torcida. Cerca de 30 torcedores de duas organizadas diferentes foram ao CT do clube de Campinas na terça-feira para fazer cobranças por melhora do time, que luta contra o rebaixamento.

"Estamos apoiando, mas só estamos vendo bola pra trás e cartões forçados. Estamos apoiando, mas vocês só empatam ou perdem. Está insustentável. Tem algum problema? Algum salário atrasado? Esse é o momento de falar", disse um dos torcedores.

Apesar do mau momento, as cobranças foram feitas dentro da normalidade. A entrada dos torcedores e conversa com os jogadores tiveram a autorização da diretoria.

Nos últimos quatro jogos, a Ponte perdeu o clássico para o Guarani, por 1 a 0, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa e com o Vila Nova, por 1 a 1, e voltou a perder para o Mirassol, por 3 a 0. Com isso, está em 15º lugar com 33 pontos, cinco a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 28.

A Ponte Preta teve ao menos a boa notícia da absolvição do lateral-esquerdo Artur. Ele foi expulso diante do Ceará e denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) votou pela absolvição, por 3 a 1, e o jogador está livre para atuar na sequência, já que cumpriu a suspensão automática.

A Ponte Preta volta a campo no sábado, às 18h, quando visita o lanterna (20º) ABC, que soma 16 pontos. A partida, válida pela 30ª rodada, será realizada no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).