Angelina Jolie abre o coração sobre a maternidade: - Ter filhos me salvou

Mamãe coruja! Angelina Jolie foi entrevistada pela Vogue para estrelar a capa de novembro de 2023. Na conversa, a atriz falou sobre a importância dos filhos em sua vida, além de sua entrada no ramo da moda com a marca Atelier Jolie. Ela começou contando que a maternidade mudou seus pensamentos.

- Eu tinha 26 anos quando me tornei mãe. Minha vida inteira mudou. Ter filhos me salvou - e me ensinou a estar neste mundo de forma diferente.

Ao falar sobre os tempos difíceis que viveu após seu divórcio de Brad Pitt, Angelina contou como Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e os gêmeos Knox e Vivienne, deram forças a ela:

- Acho que, recentemente, eu teria afundado de uma forma muito mais sombria se não quisesse viver para eles. Eles são melhores do que eu, porque você quer que seus filhos sejam. Claro, eu sou a mãe, e espero que seja esse lugar seguro para eles e essa estabilidade.

Continuando a relembrar seus sentimentos nos últimos tempos, Angelina revelou que não está bem:

- Não sinto que sou eu mesma há uma década, de uma forma que não quero abordar.

Jolie estava usando roupas esvoaçantes de sua nova marca, a Atelier Jolie. A atriz revelou o motivo da escolha de seu visual mais delicado:

- Às vezes, a maneira como você se veste diz: Não mexa comigo - estou com minha armadura. Mas quero que uma mulher se sinta segura o suficiente para ser suave. Depois que passei por algo que me machucou, um terapeuta perguntou se eu tentaria usar uma roupa esvoaçante. Parece bobagem, mas presumi que calças e botas projetavam uma aparência mais resistente. Eu era forte o suficiente para ser suave? Na época, não. Eu me senti vulnerável.