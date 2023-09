Gustavo Mioto abre o coração e fala sobre fim de namoro com Ana Castela: - Não teve brigas

Quebrou o silêncio! O término de Gustavo Mioto e Ana Castela pegou muitos fãs de surpresa. Os dois pediram respeito e preferiram não revelar o motivo para a decisão. Porém, na última terça-feira, dia 26, o sertanejo participou do Vênus podcast e decidiu abrir o coração.

Ao longo da conversa, o artista revelou alguns pontos que foram importantes para que o ex-casal decidisse colocar um ponto final na relação. Apesar dos boatos de que o ciúme excessivo de Gustavo teria sido o estopim, ele negou tudo.

- A galera deu uma cobrada na gente, durante alguns dias por não falar nada. Mas, relações, galera, a gente tem que sentar e conversar. E infelizmente a gente tem duas agendas difíceis. A gente demorou uns dias para chegar em um acordo. Não teve brigas, não teve discussões, não teve nada disso.

Vale lembrar que um amigo de infância de Ana Castela foi apontado como pivô da separação. Mas, parece que não foi bem isso que aconteceu. Sem dar grandes detalhes, Mioto continuou:

- Vocês me conhecem há doze anos, nunca tive problemas com ninguém. Não existe a chance de eu ter uma explosão de ciúme. [...] Se tem uma coisa que eu não desconfio é do caráter da Ana Flávia, o caráter dela é muito íntegro, a família dela é incrível, disso eu nunca duvidei.

No final do assunto, ele ainda deixou um recadinho para a pessoa que teria sido a fonte dos bastidores e teria afirmado que o casal brigava bastante:

- Para as pessoas, que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabe quem, eu já sei quem são. Eu não crio briga com ninguém, não crio treta com ninguém, mas parabéns. Vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém. E sabendo quem são vocês, eu estou orando muito pela felicidade de vocês, porque a vida de vocês é muito triste.