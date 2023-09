Dado Dolabella ironiza rumores de crise com Wanessa Camargo: Até agora estava normal entre nós

Dado Dolabella resolveu comentar a suposta crise no relacionamento com Wanessa Camargo. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, o ator pareceu surpreso ao saber que vizinhos estariam comentando sobre o namoro dos dois. Caso você não tenha acompanhado, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os rumores de problemas no namoro dominaram o condomínio da cantora, em Alphaville, São Paulo.

Você quer checar por que vizinhos falam sobre a vida alheia? Acho que é porque a vida deles deve ser muito chata, rebateu Dado.

Ao ser questionado sobre uma possível crise com Wanessa, ele disparou:

Ah, era isso? Até agora estava normal entre nós, mas agora temos [uma crise]. Um vizinho fofoqueiro trabalhando para quem sobrevive de coisa ruim. Obrigado por avisar.

Wanessa lança música sobre Dado

Para deixar a história ainda mais apimentada, Wanessa vai lançar nesta sexta-feira, dia 29, a música que escreveu sobre Dado para seu álbum Livre. A canção deve contar a história de como eles se reencontram 20 anos após o término.

Segundo o jornal Extra, a música foi composta com a ajuda de outras pessoas na Chapada dos Veadeiros, um lugar que foi muito importante para o casal durante o comecinho do namoro.

Em antiga entrevista ao Extra, ela falou um pouco mais sobre esse reencontro:

É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco. Da gente relembrar daquela pintinha que você já conhece. É muito louco.