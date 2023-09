Spotify: veja como encontrar agenda de shows próximos a você

É possível encontrar uma agenda de shows no Spotify. O recurso mostra os eventos que vão acontecer próximos ao usuário. E todas as opções são exibidas com data, local e link para a compra de ingressos. Veja como encontrá-la neste tutorial preparado pela equipe do 33Giga.

1. Abra o Spotify e clique no ícone da lupa. Em seguida, dê um toque no banner “Eventos ao vivo perto de você”.

2. Em “Recomendações para você”, o Spotify mostrará os shows que combinam com seu gosto musical e que vão ocorrer próximo à sua localização. Ao clicar em um dos eventos, é possível ser redirecionado para comprar ingressos.

3. Ao descer a tela, na seção “Em alta na sua região”, você vê mais shows que ocorrem próximos a você, mas que não necessariamente batem com seus gostos.

Na galeria, veja em capturas como encontrar a agenda de shows no Spotify. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android e também na versão desktop: