Jam: conheça o recurso do Spotify para escutar música em grupo

O Spotify apresentou Jam: uma sessão personalizada para escutar música em grupo em tempo real. Não há nada como compartilhar uma música com as pessoas da sua vida – e com Jam, todos do grupo podem se divertir com controle de fila compartilhado, recomendações personalizadas e a capacidade de ver quem adicionou qual faixa.

Assista ao vídeo

A nova ferramenta se baseia em alguns dos recursos mais populares do Spotify, como Match e Playlists Colaborativas, e as combina com a tecnologia de personalização para tornar o momento de escutar música com amigos ainda melhor.

Como Jam funciona