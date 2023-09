Taxas de juros avançam até 11 pontos com dólar forte e precatórios no radar

Os juros futuros acompanham a alta do dólar na manhã desta quarta-feira, 27, e avançam até 11 pontos nos médios e longos, na contramão do recuo dos retornos dos Treasuries. Mas o dólar também está forte no exterior em meio a falas de dirigentes do Fed. Os precatórios seguem no radar.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira que a proposta do governo federal para alterar o regime de pagamento de precatórios não contaminará a discussão sobre o cumprimento das metas fiscais previstas no novo arcabouço. "Queremos resolver problemas do país e precatórios são problema um importante", disse em evento da Warren Rena.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia a 10,775%, de 10,702%, e o para janeiro de 2027 subia a 10,900%, de 10,792% no ajuste anterior, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 ia para 11,470%, de 11,363%.