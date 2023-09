Charge - 27 de setembro de 2023

No Grande ABC, 2.700 moradores aguardam na fila para o transplante de órgãos, segundo estima o Ipes (Instituto Paulista de Educação em Saúde). Esses pacientes esperam por uma doação, que pode mudar suas vidas para sempre.

Celebrado hoje, o Dia Mundial de Doação de Órgãos busca conscientizar a população sobre o tema, e realiza campanhas para estimular a doação, como o Setembro Verde.

No Brasil, mais de 65 mil pessoas estão na fila de transplante de órgãos, segundo dados do Ministério da Saúde. O número é um dos maiores dos últimos 25 anos. Desse total, até o fim de julho deste ano, 20,8 mil pacientes estavam cadastrados no sistema do Estado de São Paulo.