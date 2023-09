Mãe de Lexa entra em defesa da cantora após acusações de ex-sogra: Deveria era ir cuidar do filho dela

É eita atrás de vixe! As mães de Lexa e MC Guimê acabaram se envolvendo no polêmico divórcio do casal. Depois que Maria Cristina, genitora do funkeiro, acusou a cantora de ter um caso com o bailarino por dois anos, foi a vez de Darlin Ferrattry sair em defesa da filha.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, a mãe de Lexa disparou:

Essa senhora deveria parar de atacar a minha filha. Já não basta tudo o que a Lexa já passou? Ela deveria era ir cuidar do filho dela, assim como eu estou cuidando da minha filha. Uma pena tantas difamações

E continua:

Nós só queremos seguir a vida em paz. Lexa está tão feliz e vibrante com a nova vida dela. O dever dessa senhora era cuidar do próprio filho.

Molhou o pé e tirou...

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Maria decidiu retirar o que disse sobre a ex-nora. A matriarca contou que deu a declaração em um momento de raiva e que não sabe ao certo quanto tempo o suposto caso teria durado.

Eu estava com muita raiva, porém não posso afirmar que são dois anos, pois eu vi muitas pessoas ofendendo ele nas redes sociais, disse ela.

Vale lembrar que Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do casamento no dia 21 de setembro, desde então, o término vem sendo rondado por uma série de polêmicas. Principalmente devido aos rumores de traição por parte da cantora.

Eita!