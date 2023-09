O que fazer em Louisville, no Kentucky – 8 atrações e dicas

Muitos brasileiros que viajam a trabalho ou desejam explorar a famosa Rota do Bourbon nos EUA procuram o que fazer em Louisville, no Kentucky. Maior cidade do estado, a região conta com diversas atrações ligadas não apenas à bebida, mas também à cultura e ao esporte, mesmo porque foi lá que nasceu Muhammad Ali, um dos maiores atletas da história.

Com uma rede hoteleira ampla que me surpreendeu bastante, empresas que aquecem a economia local e um grande hub postal pelo fato de contar com boas linhas de transporte ferroviário, rodoviário e fluvial, Louisville não é aquele lugar turístico dos sonhos, repleto de paisagens, mas seus pontos turísticos são interessantes.

O que fazer em Louisville, no Kentucky

Paulo Basso Jr. Louisville conta com atrações variadas e uma forte cena cultural

Tive a oportunidade de visitar a cidade em um um dos grandes festivais de música que ocorrem por lá, o Louder Than Life, e resolvi contar aqui como foi minha experiência. As principais atrações de Louisville para colocar no roteiro são:

Bourbon Trail Frazier History Museum Evan Williams Bourbon Experience Muhammad Ali Center Louisville Slugger Museum & Factory Arte no 21c Museum Hotel Louisville Bares da Main St. Fourth St Live

Louisville conta ainda com outras atrações que parecem legais, mas não tive a oportunidade de visitar. Entre elas estão o passeio de barco de pá (estilo Mississipi) Belle of Louisville Riverboats, o museu de ciências Kentucky Science Center, para quem viaja com crianças, e o Kentucky Derby Museum, com acervo de uma das maiores corridas de cavalo dos EUA, que ocorrem por lá.

Fora isso, tem os jogos do Cardinals, o time universitário local, que tem como sede a linda KFC Yum! Center, e grandes festivais de música, a exemplo do Bourbon & Beyond e do próprio Louder Than Life, que são realizados em uma área enorme e, ao menos no ano em que fui, com extrema organização.

Para te ajudar a montar um roteiro em Louisville, dividi este artigo em tópicos:

Onde fica Louisville

8 atrações de Louisville

Quando ir a Louisville

Seguro viagem

Chip viagem

Onde comer em Louisville

Onde ficar em Louisville

O que você precisa saber antes de ir a Louisville

E aí, pronto para conhecer essa cidade diferente nos EUA?

Onde fica Louisville

Louisville, a maior cidade do Kentucky, nos Estados Unidos, fica no norte do estado e é separada de Indiana pelo Rio Ohio. Dá, inclusive, para caminhar de um estado para o outro pela Big Four Pedestrian Bridge.

Não há voos diretos do Brasil para lá, mas as maiores cidades americanas, como Nova York, Miami, Orlando, Chicago e Dallas, podem ser usadas como conexão.

Não há voos diretos do Brasil para lá, mas as maiores cidades americanas, como Nova York, Miami, Orlando, Chicago e Dallas, podem ser usadas como conexão.

Dali, caso vá fazer a Rota do Bourbon rumo a outras cidades do Kentucky, o melhor a fazer é alugar um carro. Só não se esqueça de que dirigir não combina com beber. Então, caso queira provar os bourbons pelo caminho, viaje sempre com um motorista da vez.

8 atrações de Louisville

1. Bourbon Trail

Paulo Basso Jr. O Frazier Museum é o Welcome Center da Rota do Bourbon no Kentucky

A Rota do Bourbon (Bourbon Trail) no Kentucky inclui diversas destilarias espalhadas pelo estado, a maior parte delas nos arredores de Louisville.

O início do trajeto se dá, oficialmente, no Frazier History Museum, onde é possível conhecer um pouco mais sobre a história da bebida e entender que as condições climáticas, a qualidade da água, o nível da madeira para fabricação de barris e o tipo de milho maltado favorecem a produção do destilado na região.

Em Louisville, a rota passa ainda por diversos bares e restaurantes, onde é possível provar o bourbon puro e também coquetéis feitos com a bebida, como o Old Fashioned, o drinque local.

Neste site, você consegue ver os locais que fazem parte da Rota do Bourbon no Kentucky e pode até tirar um “passaporte” para carimbá-lo nos destinos visitados. Destaque também para a chamada Whiskey Row de Louisville, com vários bares, sobretudo nos arredores da Main St, como o Down One Bourbon Bar e o Doc Crow’s, onde dá para saborear a bebida.

2. Frazier History Museum

Paulo Basso Jr. Coleção de bourbon no Frazier History Museum

O Frazier History Museum abriga não apenas o Welcome Center da Bourbon Trail, com uma bela coleção de garrafas da bebida, inclusive antigas, mas também conta um pouco da história do Kentucky de forma geral.

As mostras de maior destaque são as de miniaturas de soldados, uma das maiores do mundo, e as dedicadas a filhos ilustres do estado, entre eles os atores George Clooney e Jonny Depp.

Assim que você entra em um museu, dá de cara com um Corvette vermelho. Ele ilustra o fato de a fábrica e o museu da marca ficar a 177 km de Louisville, na cidade de Bowling Green.

Horário : de segunda a sábado, das 10h às 17h, e de domingo, das 11h às 16h.

: de segunda a sábado, das 10h às 17h, e de domingo, das 11h às 16h. Endereço: 829 W Main St

3. Evan Williams Bourbon Experience

Paulo Basso Jr. Evan Willians Bourbon Experience

Este é, sem dúvida, o tour que eu mais gostei em Louisville. Uma guia simpática e bem humorada acompanhou o grupo em que eu estava e contou, com apoio de recursos tecnológicos, a história do bourbon produzido por lá, um dos primeiros a se tornar popular nos EUA.

Durante o passeio, você descobre como o bourbon é feito e diversas curiosidades, a exemplo do fato de a legislação apontar que é preciso ter pelo menos 32% de milho maltado na composição da bebida.

Achei interessante saber, também, que 60% do valor do bourbon vem do barril em que ele envelhece. Parte por conta da própria composição, já que a madeira é cara, e parte por contra do imposto, uma vez que, enquanto a bebida está ali, taxas são cobradas sem que ela seja vendida. Por isso, quanto mais velho o bourbon, não apenas ele fica melhor, mas também mais caro.

A Evan Williams Bourbon Experience termina ainda com uma degustação de quatro tipos da bebida, desde a mais popular até uma de nível premium.

Caso vá até lá em um fim de semana, a dica é fazer reserva com antecedência.

Horário : de segunda a sábado, das 11h às 17h, e de domingo, das 13h às 17h.

: de segunda a sábado, das 11h às 17h, e de domingo, das 13h às 17h. Endereço: 528 W Main St

4. Muhammad Ali Center

Paulo Basso Jr. Muhammad Ali Center

Diante do porte do edifico, da capacidade dos americanos de criar memórias e da história do maior lutador de boxe de todos os tempos, confesso que esperava um pouco mais do Muhammad Ali Center, o museu dedicado ao atleta que nasceu em Louisville. Mesmo assim, vale a pena visitá-lo.

A mostra começa com um filme que conta a trajetória de Muhammad Ali, que nasceu como Cassius Clay e mudou o nome da família (vindos dos tempos da escravidão) ao se converter ao islamismo. A partir daí, você tem acesso a toda a história do atleta, desde quando ele começo a praticar boxe, ainda novo, até a dedicação extrema que levou à medalha de ouro nas Olimpíadas e o título mundial dos peso-pesados.

Há muitas referências também à incrível luta de Ali fora dos ringues, quando peitou o exército americano durante a Guerra do Vietnã diante de sua batalha contra o racismo e as minorias de forma geral.

Eu senti bastante falta, porém, de objetos pessoais. Há alguns bem bacanas, como shorts e luvas, além da tocha olímpica que ele carregou em Atlanta e da medalha de ouro (não original) olímpica, mas esperava mais.

Fora isso, há vídeos de lutas (inclusive um transmitido em um ringue) e uma pequena área interativa, onde é possível até mesmo desafiar Ali em um jogo de sombras.

Horário : de quarta a domingo, das 12h às 17h.

: de quarta a domingo, das 12h às 17h. Endereço: 144 N 6th St

5. Louisville Slugger Museum & Factory

Paulo Basso Jr. Louisville Slugger Museum & Factory

No tour de uma hora realizado na Louisville Slugger Museum & Factory você entra na fábrica que produz alguns dos tacos de beisebol mais desejados dos EUA, muitos deles, inclusive, usados por astros da MLB, a liga profissional do esporte.

Mesmo sem entender muito do jogo, achei muito legal o passeio. É sempre divertido entrar em fábrica e dá para ver as máquinas cortando, modulando e pintando as madeiras até elas se transformarem no equipamento esportivo.

Uma guia revela quais toras são reservados para os atletas profissionais e quais vão para as lojas, explicando os detalhes. Dá, inclusive, para pegar vários tacos na mão

É um passeio legal, inclusive, para fazer com crianças. No final, todo mundo ganha um minitaco para levar para casa.

Ah, não saia de lá sem fazer uma foto da fachada, que conta com um taco espetacular que se prolonga por seis andares. Dê uma olhada na imagem acima, é demais.

Horário : de segunda a sábado, das 9h às 17h, e de domingo, das 10h às 16h.

: de segunda a sábado, das 9h às 17h, e de domingo, das 10h às 16h. Endereço: 800 W Main St

6. Arte no 21c Museum Hotel Louisville

Paulo Basso Jr. Obras de arte no hotel 21c

O 21C Museum Hotel Louisville é sede de uma rede de hotéis espalhados pelos Estados Unidos que tem, como principal característica, áreas abertas para o público com exposições de arte. Elas são sempre gratuitas e contam com esculturas e quadros belíssimos.

Eu já estive em vários hotéis da grife, como os de Chicago, Bentonville e Kansas City, e fiquei impressionado com este de Louisville. Vale a pena entrar, ver as obras e até mesmo ir ao banheiro do lobby, que é sensacional.

O hotel também conta com um bom restaurante, chamado Proof on Main. De quebra, fica muito bem localizado, próximo da Evan Willians Bourbon Experience, do Frazier Museum, da Louisville Slugger Museum & Factory e do Muhammad Ali Center.

Endereço: 700 W Main St

7. Bares da Main St

Paulo Basso Jr. Stevie Ray’s Blues Bar

Há muito o que fazer em Louisville à noite. Os bares da Main St, por exemplo, são agitados, com destaque para o Down One Bourbon Bar, o Doc Crow’s, o Merle’s Whiskey Kitchen e o Stevie Ray’s Blues Bar. Os dois últimos, inclusive, têm música ao vivo.

Vale a pena ir até eles e pedir a bebida da cidade, o bourbon, ou ainda o drinque Old Fashioned. Para comer, quase todo mundo vai de frango frito, pratos mexicanos ou o churrasco típico do sul dos EUA, com brisket, costelinha de porco e pulled pork.

8. Fourth St Live

Paulo Basso Jr. Fourth Street Live!

Reserve uma noite ou mesmo um dia para passear na Fourth Street Live, um trecho coberto de rua no centro de Louisville com vários bares, cervejarias, restaurantes (inclusive uma churrascaria brasileira) e performances ao vivo.

Quando estive lá, um DJ agitou o pedaço por várias horas. Dá para conferir a programação aqui.

Nos arredores, há clubes de comédia e diversos outros bares legais, sobretudo nas proximidades do The Brown Hotel.

Quando ir a Louisville

Paulo Basso Jr. Louisville tem temperatura amena em boa parte do ano, boa para passeios de barco

Os principais festivais de música de Louisville, como o Bourbon & Beyond e o Louder Than Life, rolam em setembro, um ótimo mês para visitar a cidade, já que a temperatura é amena, com sol sem estar tão quente. O problema é que os preços dos hotéis vão nas alturas, por conta desses eventos.

Abril, maio e outubro também são bons meses, inclusive para fazer passeios de barco pelo Rio Ohio. De qualquer forma, dá para ir a Louisville mesmo no verão, apesar do forte calor, e no inverno, já que as principais atrações turísticas são cobertas.

Seguro viagem EUA

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS20 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 20% de desconto.

Chip viagem EUA

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Onde comer em Louisville

Restaurantes típicos americanos tomam contam de Louisville, no Kentucky. Aqui estão os que fui e recomendo.

Paulo Basso Jr. Proof On Main

Moderno e com pratos ousados, este restaurante dentro do 21C Museum Hotel Louisville aposta em uma cozinha mais refinada, que inclui cortes de carne, peixes e ótimas entradas. Destaque para o arancini de rabada, o baba ganoush e o aperitivo de polvo. A cerveja especial da casa, uma pilsener italiana, é excelente.

Paulo Basso Jr. Hot Brown servido no The Brown Hotel

Este prato da foto é o hot brown, que leva uma torrada na base com um pedaço bem servido de peito de peru assado, tomate, molhos especiais (um deles parece um bechamel), bacon e muito queijo. Sim, é uma bomba calórica, mas é uma delícia e foi inventado no Lobby Bar & Grill at The Brown Hotel, um restaurante muito elegante situado dentro do clássico The Brown Hotel.

Paulo Basso Jr. Down One Bourbon Bar

Uma das casas mais clássicas da Main St, tem um pátio com sofás e um bar enorme, onde é possível provar ótimos rótulos de bourbon e coquetéis feitos coma a bebida. Vale a pena ir na hora das refeições ou mesmo durante o happy hour, pois há sempre uma galera por lá. O cardápio é baseado em tacos, mas há outras opções.

Paulo Basso Jr. Brazeiros Louisville – Brazilian Steakhouse

Esta churrascaria brasileira é uma ótima surpresa na Fourth Street Live. O rodízio é clássico, com mesa de saladas e 16 cortes de carne (de boi, porco, frango e cordeiro). Tem pão de queijo de entrada, polenta e banana fritas. Sem contar aquele Guaraná para matar a saudade.

Paulo Basso Jr. Doc Crow’s

Com um restaurante mais fechadão de um lado e um belo bar do outro, o Doc Crow’s é mais um endereço que faz parte do corredor do bourbon em Louisville. As porções de frango frito, um clássico do Kentucky (o KFC nasceu por lá) são boas. Aproveite também para experimentar alguns drinques ou pints de cerveja.

Paulo Basso Jr. Merle’s Whiskey Kitchen

Nos fins de semana à noite, este é um dos restaurantes que mais ficam cheios na Main St. Ali, dá para provar boas bebidas, como o Old Fashioned, enquanto se aprecia música ao vivo de ótima qualidade. O cardápio tem lanches e muitas porções, inclusive do clássico frango frito e um exótico de bacon com geleia apimentada.

Paulo Basso Jr. Joe’s Crab Shack

Localizada na beira do Rio Ohio, perto das principais pontes que ligam o Kentucky a Indiana em Louisville, esta casa enorme é especializada em frutos do mar. O menu traz desde filés de tilápia grelhados com arroz e brócolis até “potões” com patas de caranguejo. Tem uma vibe legal e, quando estive lá, o atendimento foi ótimo.

Onde ficar em Louisville

A rede de hotéis em Louisville é impressionantemente ampla, com diversas redes e endereços locais que oferecem desde quartos simples até suítes luxuosas.

O lugar que indico ficar é Downtown, pois ali você poderá visitar quase todas as atrações locais a pé. Há também muitos restaurantes nos arredores, sem contar uma agitada vida noturna.

Caso vá a negócios, dá para ficar próximo ao Expo Center, onde também está o aeroporto. Dali para o centro da cidade são cerca de 15 minutos de carro, sem trânsito.

Confira algumas dicas de onde ficar em Louisville.

Paulo Basso Jr. Fairfield Inn & Suites by Marriott Louisville Downtown

Assim que cheguei no Fairfield Inn & Suites Louisville Downtown, tive uma péssima experiência, já que minha reserva constava, mas não havia quarto para mim. Tive que passar uma noite em outro local, tudo ajeitado por eles, e voltar. Não ia recomendar, mas a verdade é que, aí, minha experiência foi boa.

O quarto, embora com um carpete antigo, era amplo e confortável, com um bom banheiro. O atendimento, com exceção da primeira noite, foi muito simpático. De quebra, tem um café da manhã simples, porém honesto incluído na diária, e uma piscina aquecida.

A localização é central e ótima, perto de tudo que importa no centro da cidade. E o melhor de tudo é o custo-benefício. Não à toa, as avaliações dos hóspedes, em geral, são muito positiivas.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. The Galt House Hotel

O Galt House Hotel, A Trademark Collection Hotel foi justamente o hotel que me abrigou na primeira noite e eu achei muito bom. Enorme, também conta com atendentes simpáticos e quartos antigos, porém reformados e amplos.

Há diversos restaurantes no complexo e uma série de opções de lazer. Do meu quarto, dava para ver o Muhammad Ali Center, que fica ali, bem pertinho, assim como as principais atrações de Louisville.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. The Hot Brown

Clássico e refinado, este hotel tem ótima localização, próximo a bares e lojas. É no restaurante do lobby que foi inventado o hot brown, o prato da cidade. Ali também é servido um ótimo Old Fashioned.

O local é muito frequentado pela alta sociedade que vai a Louisville para ver o Kentucky Derby, uma corrida de cavalos muito famosa. Os quartos do The Brown Hotel são grandes e confortáveis.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. 21c Museum Hotel Louisville

Exposições de arte tomam conta deste hotel-butique, que tem quartos modernos e muito confortáveis. O ambiente é delicioso, assim como o restaurante Proof On Main, um dos melhores da cidade. Já fiquei em alguns hotéis da rede, mas o 21C Museum Hotel Louisville é, sem dúvida, o melhor de todos.

Uma das vantagens do empreendimento é ficar a uma simples caminhada das principais atrações da cidade, entre elas a Evan Willians Bourbon Experience, o Frazier Museum, a Louisville Slugger Museum & Factory e o Muhammad Ali Center.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. Hyatt Regency Louisville

Pertinho da Fourth St Live, o Hyatt Regency Louisville é um dos melhores hotéis de Louisville. Conta com bons quartos, bar e restaurante, além de ampla oferta de lazer. É uma ótima opção para quem busca conforto e quer ter grandes atrações nos arredores, com destaque para a oferta gastronômica e a vida noturna.

Veja preços e avaliações

—

Mais hotéis em Louisville

Outras opções em Downtown que valem a consulta são:

Já próximo ao aeroporto, ao Expo Center e a área onde é realizada os grandes festivais da cidade, como o Bourbon & Beyond e o Louder Than Life, as dicas são:

O que você precisa saber antes de ir a Louisville