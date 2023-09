Xiaomi 13T Series: descubra recursos, especificações e preço especial

A Xiaomi anunciou ontem (26), no horário de Pequim, o lançamento de quatro novos produtos para o mercado global. São eles o smartphone Xioami 13T, o tablet Xiaomi Redmi Pad SE e as pulseiras inteligentes Smart Band 8 e Smart Band 8 Active. Para celebrar as novidades, todas elas estão com preços promocionais no AliExpress.

Xiaomi 13T

Da lista, o Xiaomi 13T é o principal lançamento da fabricante. O smartphone tem como destaque o conjunto fotográfico triplo de 50MP+50MP+12MP — sendo a primeira e a terceira lentes Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, respectivamente. Sem falar na câmera frontal com caprichados 20MP. A parte interna conta também com processador MediaTek Dimensity 8200-Ultra, que promete entregar performance e eficiência, e duas combinações possíveis de memória RAM e armazenamento (8GB+256GB ou 12GB+256GB).

O modelo é equipado com tela Amoled CrystalRes de 6,67″ FHD de 144Hz, para bom desempenho em vídeos e jogos. E para dar conta do recado, o Xiaomi 13T tem bateria de longa duração de 5.000mAh que atinge 100% de carga em 42 minutos com o carregador turbo de 67W. Por fim, tem resistência à água (IP68) e a poeira.

Xiaomi Redmi Pad SE

O mais recente tablet da marca apresenta design em alumínio, combinando praticidade e elegância a uma tela FHD de 11″. Além de contar com taxa de atualização de 90Hz, o display é equipado com tecnologia específica para reduzir o cansaço visual e oferecer uso mais agradável. A experiência geral fica completa com os quatro alto-falantes com Dolby Atmos.

Internamente, o aparelho é equipado com processador Snapdragon 680, câmera traseira de 8MP, câmera frontal de 5MP e bateria de 8000mAh. O modelo está disponível em quatro versões de memória RAM e armazenamento. São elas: 4GB + 128GB; 6GB + 128GB; 8GB + 128GB; e 8GB + 256GB.

Xiaomi Smart Band 8

A pulseira inteligente da Xiaomi tem seu destaque no novo design. A estrutura está revestida com textura NCVM, mais elegante e moderna que a versão anterior. Para somar, a fabricante oferece mais de 200 opções de mostradores de relógio para o usuário personalizar o acessório.

Já nas especificações, a Xiaomi Smart Band 8 conta com tela Amoled de 1.62″ com brilho adaptativo (para maior conforto dos olhos) e taxa de atualização de 60Hz. Na parte traseira, a bateria de longa duração promete até 16 dias de energia e carregamento rápido.

Para completar a experiência, a novidade conta com monitoramento de saúde (com parâmetros como saturação de oxigênio, batimentos cardíacos e sono) e mais de 150 modos de treino e 10 percursos de corrida, com acompanhamento de frequência cardíaca, ritmo e queima de calorias. O modelo ainda é equipado com uma presilha que permite ao usuário usá-lo no tênis ou em colares.

Xiaomi Smart Band 8 Active

Já este modelo de pulseira inteligente tem display de 1.47″, que foca melhor experiência de visualização geral das informações na tela. O acessório também tem o corpo ultra-slim, com apenas 9,99 milímetros de espessura, é resistente a água (até 50 metros de profundidade) e tem bateria de longa duração — que oferece até 14 dias de uso normal.

Para completar a experiência, a Xiaomi Smart Band 8 Active conta com mais de 50 modos de treino, incluindo 10 modos profissionais (adequados para iniciantes). Além disso, oferece monitoramento de parâmetros importantes durante as atividades físicas, como saturação de oxigênio e batimentos cardíacos.