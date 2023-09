EUA: McCarthy encara resistentes entre republicanos em votação que evitaria paralisação

O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, enfrentou um dia decisivo na sua tentativa de evitar uma paralisação do governo em 1º de outubro.

Os republicanos contrários se revoltaram na semana passada contra a tentativa de McCarthy de aprovar um projeto de lei (PL) de gastos provisórios e, em seguida, o impediram duas vezes de tentar avançar um projeto de lei de gastos de defesa para o ano inteiro.

Agora, os dissidentes do partido determinarão se irão bloquear uma votação processual do PL de defesa nesta terça, 26, além de outros três dos 12 projetos de lei de gastos anuais - ou se querem considerar a proposta de McCarthy de aprovar todos os quatro, seguido por um único projeto de lei provisório mais tarde, o que daria aos republicanos da Câmara mais tempo para aprovar medidas de gastos para o ano inteiro.

Quaisquer medidas tomadas pelo republicano da Califórnia podem causar o risco de uma paralisação do governo ou de um esforço para destituí-lo do cargo de presidente da Câmara - ou ambos. Ele tem alternado entre apelar para seus críticos conservadores e atacá-los enquanto avalia se sua sorte acabou e se ele finalmente foi encurralado por um flanco linha-dura.

Falando aos repórteres na terça-feira, McCarthy sugeriu chegar a um acordo diretamente com o presidente americano, Joe Biden, para evitar uma paralisação do governo. Biden não tem planos de se reunir com McCarthy, disseram funcionários da Casa Branca, argumentando que ele deveria seguir os contornos do acordo sobre o teto da dívida que negociou com o presidente no início deste ano. Biden disse aos repórteres na segunda-feira, 25, que não havia falado com McCarthy.