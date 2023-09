Jorge Sampaoli comanda treino do Flamengo enquanto aguarda definição de seu futuro

O Flamengo vive um impasse. Enquanto negocia para achar um substituto para Jorge Sampaoli, o clube carioca não sabe o que fazer por causa da alta multa rescisória. Sem definir pela demissão ou não, viu o argentino comandar o treino normalmente nesta terça-feira.

Sampaoli vem com a imagem desgastada no clube já faz algum tempo. Na agressão de um de seus auxiliares a Pedro, viu o grupo sair em defesa ao atacante e acabou "escanteado" e "sem clima" para continuar.

Mesmo assim, o presidente Rodolfo Landim optou, peitando seus diretores próximos, de bancar a permanência. Abriu briga não somente com seus fiéis escudeiros, mas também com a torcida, revoltada com a falta de resultados e o futebol ruim sob o comando de Sampaoli.

O argentino já adiantou algumas vezes que não pedirá demissão. Com multa de aproximadamente R$ 14 milhões, o Flamengo vem sofrendo para achar uma saída - já paga pela demissão de Vítor Pereira no começo do ano.

Coma indefinição, o argentino iniciou a preparação para o compromisso do Brasileirão contra o Bahia, no Maracanã. Sampaoli tenta juntar os cacos após a perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo, no domingo.

Distante 11 pontos do líder Botafogo no Brasileirão, a única meta em ano com diversas finais perdidas virou garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Depois de figurar na segunda colocação, o Flamengo caiu para o sétimo lugar e hoje estaria fora da competição continental. A briga é acirrada, porém pois apenas três pontos separa o clube do terceiro colocado Grêmio.