CPI da Enel avança e convida 1º diretor

Em reunião realizada nesta terça-feira, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Enel instalada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), aprovou a convocação de Vincenzo Ruotolo, responsável pela área de infraestrutura e redes da distribuidora de energia elétrica que atua em 24 municípios paulistas.

A solicitação partiu do deputado Thiago Auricchio (PL), presidente do colegiado. Para ele, a oitiva de Ruotolo “será fundamental para compreender o investimento e o serviço que a Enel tem feito visando reparar os inúmeros problemas levantados pela CPI até o momento”.

Na mesma reunião, a CPI aprovou mais sete requerimentos. Um deles, também de autoria de Thiago Auricchio, solicita ao diretor do Reclame Aqui, Edu Queiroz Neves Neto, um levantamento de reclamações contra a Enel feita pelos consumidores. O deputado, que base eleitoral em São Caetano, também protocolou 20 perguntas ao diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Os questionamentos serão entregues pessoalmente hoje, em Brasília, em agenda dos deputados da CPI para debater a fiscalização da autarquia federal no tocante ao contrato com a distribuidora em São Paulo. A Aneel é o órgão regulador do setor elétrico.

No roteiro da agenda institucional também está previsto um encontro dos deputados paulistas com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A Enel, antiga Eletropaulo, tem uma área de concessão correspondente à Região Metropolitana de São Paulo, atuando em 24 municípios, incluindo a Capital. De acordo com dados da própria empresa, são cerca de 8 milhões de clientes.

A CPI investiga possíveis irregularidades e práticas abusivas cometidas pela empresa na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. O colegiado já criou um site para clientes da empresa apresentarem denúncias sobre problemas no serviço. O endereço digital ajudeacpidaenel.com está no ar desde junho e disponibiliza aos clientes um questionário para a apresentação de queixas contra a companhia.

Além de Thiago Auricchio como presidente, o Grande ABC é representado na Comissão por Luiz Fernando Teixeira (PT), vice-presidente, e Carla Morando (PSDB), relatora.

PROBLEMAS NA REGIÃO

Os problemas proporcionados pela Enel também se refletem no Grande ABC. Pelo menos seis Câmaras da região – Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires – instalaram CPIs nos últimos dois anos para apurar as práticas irregulares da empresa.

Em Santo André, os documentos elaborados após as investigações foram entregues à deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que encaminhou os resultados à CPI feita na Alesp. A parlamentar também solicitou ao Consórcio Intermunicipal um relatório de 2021 e 2022 sobre a quantidade de queixas e quais foram as soluções adotadas pela empresa na região.