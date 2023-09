Ricardo Nunes mapeia cidades vizinhas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), encomendou pesquisas em cidades vizinhas da Capital para avaliar potenciais parcerias visando a eleição do ano que vem. No Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá são os maiores municípios que possuem fronteira com a Capital. A intenção é posicionar o MDB em candidaturas viáveis, com o objetivo de criar uma onda pró-Nunes na Região Metropolitana. Em algumas cidades da região o cenário está desenhado, como o caso de Santo André, onde o MDB vai apoiar o nome que o prefeito Paulo Serra (PSDB) apresentará aos eleitores, São Bernardo, onde o partido fechou questão para apoiar o deputado federal Alex Manente (Cidadania), e Diadema, onde o presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), tentará se eleger. Nos demais municípios, o desenho está em construção.

MDB em Mauá

Em Mauá, por exemplo, o partido filiou o secretário de Planejamento Urbano, Chiquinho do Zaíra, apontando o tradicional político como pré-candidato a prefeito. Porém, a estratégia é impulsionar Chiquinho até a véspera das convenções para emplacá-lo como vice. Hoje Chiquinho está no governo Marcelo Oliveira (PT), mas nada impede o vereador licenciado a compor com o deputado estadual Atila Jacomussi (SD), por exemplo.

Filha de peixe

Filha do vereador Irmão Ozelito (PSC), Lais da Silva Benedito será candidata ao Conselho Tutelar de Mauá, em pleito que será realizado neste domingo. Na classe política, disputar a eleição no órgão é considerado um vestibular para vereador, pelas características parecidas de concorrência.

Estranheza – 1

O velório de Eitor Andrade Ferreira, funcionário do Serviço de Fiscalização de Transporte da Secretaria de Mobilidade e Transportes de Diadema, acabou repercutindo na classe política da cidade. Tudo porque a cerimônia, realizada na Câmara neste mês, contou com a presença do ex-prefeito Lauro Michels (PV).

Estranheza – 2

E o que mais chamou atenção de quem estava presente foi a proximidade de Lauro Michels com figuras do PT. Vale lembrar que, recentemente, a Câmara de Diadema reverteu condenação a uma de suas contas – inclusive com votos de petistas.

Projeto eleitoral

Candidata a vice na chapa encabeçada pelo hoje ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), na eleição à Prefeitura de São Bernardo em 2020, a advogada Ana Paula Lupino será candidata a vereadora na eleição do ano que vem. Ela, inclusive, organizou um ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para referendar seu projeto.

Campanha

O Sindicato dos Médicos do Grande ABC lançou campanha contra a precarização do trabalho médico. A categoria diz que o cenário atual retrata uma intensificação de trabalho com jornadas extenuantes aos profissionais, sem intervalo de descanso e, por vezes, até sem ter horário para alimentação. “O Sindmed ABC, ao lado da Federação Médica Brasileira, está mobilizado na construção de ações efetivas para denunciar hospitais e outros estabelecimentos de saúde da região no sentido de impedir o avanço da precarização dos vínculos trabalhistas da categoria médica.”