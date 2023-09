Gaeco pede para manter medidas contra Marcelo Lima

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) ABC, órgão do Ministério Público, se manifestou de forma contrária à revogação de medidas cautelares impostas ao deputado federal Marcelo Lima (PSB) no âmbito da Operação Lix. O socialista tenta derrubar o impedimento jurídico de ele assumir a Secretaria de Serviços Urbanos de São Bernardo.

Em documento ao qual o Diário teve acesso, as promotoras Fabiola Castilho Soffner e Fabiana Caroline Motta de Almeida apontam que é necessária a manutenção de medidas cautelares contra Marcelo, que envolvem, além da questão do cargo público, a proibição de contato com outros investigados da operação.

A Operação Lix foi deflagrada em 2021 para apurar denúncias de fraudes em licitações e crimes de organização criminosa, dispensa ilegal de certame e corrupção ativa e passiva em contratos da Secretaria de Serviços Urbanos, então chefiada pelo socialista.

“A gravidade dos crimes praticados não decorre da perspectiva em abstrato. Além dos próprios tipos penais, salta aos olhos a efetiva constituição de organização criminosa dirigida ao vilipêndio do erário. As circunstâncias fáticas também são alarmantes, tendo em vista a gestão criminosa instalada no seio da administração pública com o vil propósito de favorecimento e enriquecimento indevidos. E as condições pessoais do réu Marcelo de Lima Fernandes se agravaram com a assunção ao posto de deputado federal”, argumentaram as promotoras.

“Ao contrário do que afirma a defesa técnica, a ingerência do réu sobre testemunhas e informantes, ou sobre qualquer ato do processo, só não ocorreu em razão da decisão judicial que ora se busca reverter, e não porque o réu comportou-se exemplarmente. O raciocínio, portanto, é inverso. E, por sinal, confirma a idoneidade das medidas cautelares, que o obrigaram a agir nos estritos limites propostos”, prosseguiram.

O processo criminal corre na 5ª Vara Criminal de São Bernardo, cuja titular é a juíza Daniela de Carvalho Duarte. Até o fechamento desta edição, sua decisão acerca do pleito de Marcelo Lima não havia sido publicada.

Marcelo tenta reverter essas punições em meio ao julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de processo movido pelo Solidariedade que pede sua cassação por infração da Lei de Fidelidade Partidária. O deputado trocou o Solidariedade, partido pelo qual se elegeu no ano passado, pelo PSB, sem apresentar justa-causa, na visão da antiga sigla.

Os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares votaram pela cassação do mandato de Marcelo. O julgamento foi paralisado por pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques. Faltam cinco ministros para votar no TSE.