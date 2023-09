Alex cria plataforma para que população direcione recursos

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) lançou a plataforma ‘Queremos Te Escutar’, para que a população – em especial de São Bernardo – possa opinar para quais áreas o parlamentar deve indicar suas emendas ao Orçamento da União.

O site queremosteescutar.com.br permite que o munícipe indique oito áreas de prioridade – educação, saúde, segurança, infraestrutura, habitação, emprego, proteção aos animais e políticas para a juventude. Há também um campo para aprofundar os motivos pelos quais determinada área foi escolhida para ser contemplada com recursos do governo federal.

“Democratizar a participação da população na destinação do orçamento e dos recursos para a melhor eficiência do serviço público é fundamental, e essa plataforma foi a maneira que nós encontramos, já que até o fim do ano destinaremos as emendas do Orçamento federal. Ouvir a população é fundamental para poder apontar os caminhos corretos”, comentou Alex.

Segundo o parlamentar, a plataforma tem sido bastante acessada, sobretudo com sugestões de envio de emendas para a área da saúde. “Nós nos surpreendemos positivamente com o grau de participação da população e já apontando os desafios, especialmente na área da saúde em São Bernardo, que vem se destacando como o principal desafio a ser enfrentado e que nós queremos continuar colaborando de maneira mais assertiva com o interesse da população”, disse.

“É importante ouvir a população para que não fique uma decisão apenas de uma ou outra pessoa. A participação de todos é fundamental para acertarmos mais”, pontuou Alex.

O lançamento da plataforma foi repercutido pelo vereador licenciado e secretário de Pessoa com Deficiência e Cidadania, Pery Cartola (PSDB). “Eu já acessei e a minha prioridade, claro, foi o investimento em saúde animal, que, como todos sabem, é uma das minhas grandes preocupações. Tenho lutado por isso como vereador e secretário da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB)”, discorreu.

As emendas serão apresentadas ao Orçamento Geral da União, que chega para votação na Câmara Federal ainda neste semestre.