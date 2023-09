Enxame de abelhas bloqueia rua no conjunto IAPI, na Vila Guiomar

Uma colmeia de abelhas tem tirado a paz dos moradores do Conjunto Habitacional IAPI, na Vila Guiomar, em Santo André. O enxame se formou após a colmeia se soltar de uma árvore bem em frente ao prédio 1 dos 34 blocos do conjunto, entre as ruas 2 de Setembro e Borba Gato, e pedestres e motoristas têm evitado passar pela região.

Segundo os moradores do condomínio, em contato com a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Zoonose e Defesa Civil municipal, não houve retorno satisfatório. Eles relatam que a resposta recebida é a de que a iniciativa privada precisa ser acionada para resolver o problema.

“Este é um dos condomínios mais antigos de Santo André (data dos anos 1940). Ninguém tem capacidade e condições de mexer com isso. Falam que as podas das árvores internas não são cortadas, por exemplo, mas esta árvore (da qual caiu a colmeia) beira à via pública e tem calendário que aparentemente só ocorre mesmo em bairros como Jardim e Vila Bastos”, comenta Roberto Gomes, 68 anos, que mora com a mulher, Ana Elizabeth Tossato.

De acordo com a síndica do Prédio 2, Maria da Graça Jantini, 73 anos, no Prédio 1 não há responsável instituído pelos moradores, o que, para além do levantamento de uma verba considerada alta, também dificultaria a mobilização comunitária para desobstruir a via e proteger a saúde de todos. “A movimentação das abelhas foi sentida há alguns dias nas residências, mas foi bem rápido. Esperamos que não haja ataques”, aponta.

Segundo a Prefeitura de Santo André, em nota, “como as abelhas são protegidas por lei ambiental, dada sua importância para a preservação da fauna e da flora, não é competência da Prefeitura fazer esse tipo de manejo. Em caso de enxame/colmeia em residência, cabe ao proprietário a contratação de profissional para o manejo, no caso um apicultor é o mais indicado”.