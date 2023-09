'Pantanal' e 'Cara e Coragem' são indicadas ao Emmy Internacional; veja brasileiros na lista

Os indicados ao Emmy Internacional 2023, a principal premiação da televisão mundial fora dos Estados Unidos, foram anunciados nesta segunda-feira, 26, pela Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas (IATAS).

O Brasil aparece duas vezes na categoria "Melhor Telenovela", com Pantanal e Cara e Coragem, ambas da TV Globo. Os folhetins concorrem com Para Sempre, de Portugal, e Yargi, da Turquia.

A minissérie documental Dossiê Chapecó - O Jogo Por Trás Da Tragédia, disponível no Prime Video e que conta a história da tragédia da Chapecoense, foi indicada na categoria "Melhor Documentário". Ela concorre com produções do Reino Unido, Alemanha e Catar.

Já o reality show A Ponte: The Bridge Brasil, da HBO Max, disputa a categoria "Entretenimento não-roteirizado" com programas da França, Japão e Reino Unido.

A animação Menino Maluquinho e a série infantil Quintal TV também concorrem à premiação, além da minissérie Linchamentos, da Record TV.

A 51ª cerimônia do Emmy Internacional ocorre no dia 20 de novembro em Nova York, nos Estados Unidos. Ao todo, foram 56 indicados em 14 categorias, com produções de 20 países.

Veja as categorias em que o Brasil concorre no Emmy Internacional:

Documentário

Dossiê Chapecó - O Jogo por Trás da Tragédia (Brasil)

Mariupol: The Peoples Story (Reino Unido)

Nazijäger - Reise In Die Finsternis (Alemanha)

Witness - Serigne vs. The EU (Catar)

Entretenimento não-roteirizado

A Ponte - The Bridge Brasil (Brasil)

Hôtel du Temps: Dalida (França)

Love by A.I. (Japão)

The Great British Bake Off (Reino Unido)

Série de formato curto

Des Gens Bien Ordinaires (França)

Lynchings (Brasil) - Linchamentos

Man vs. Bee (Reino Unido)

The Mandela Project (África do Sul)

Telenovela

Cara e Coragem (Brasil)

Pantanal (Brasil)

Para Sempre (Portugal)

Yargi (Turquia)

Animação

Menino Maluquinho (Brasil)

Moominvalley (Finlândia)

Rilakkumas Theme Park Adventure (Japão)

The Smeds and The Smoos (Reino Unido)

Infantil: factual

Built To Survive (Austrália)

Quintal TV (Brasil)

Takalani Sesame (África do Sul)

Triff? Anne Frank (Alemanha)