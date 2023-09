Aline Wirley e Igor Rickli contam que deram o primeiro beijo em casa de swing

Ao participarem do programa Otalab, apresentado por Otaviano Costa, Aline Wirley e Igor Rickli revelaram detalhes sobre seu relacionamento. Juntos desde 2015, o casal vive um relacionamento aberto. Os artistas revelaram que deram seu primeiro beijo em uma casa de swing na capital paulista. E os dois ainda brincaram ao contarem que nada mais aconteceu durante a noite.

- Ninguém chegou na gente. A gente foi mais pra conhecer, disse Igor.

O ator aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebe devido ao fato de viver um relacionamento aberto.

- Agora faz mais ou menos um ano que a gente começou a falar afundo sobre a nossa forma de viver e lidar com as coisas. As coisas já vêm assentando bem mais. Quando soltamos essa bomba foi muito barulho, mas agora a gente sente que tá tudo ficando mais assentado porque eles vão lendo como a gente convive e compartilha a vida.

Mesmo com as críticas, Igor ressaltou a importância de falar abertamente sobre o assunto.

- Eu fico feliz. Eu gosto muito de poder compartilhar uma história da gente, falar a verdade, ser sincero, trazer honestidade. Acho que são coisas importantes para o futuro. É um processo de autoconhecimento, de cura. Agora nesse momento tá um pouco mais calmo, mas foi muito agressivo no início. A gente recebeu muita porrada porque as pessoas não têm entendimento e a gente tá mandando um belo de um fod*** também pra quem não tem entendimento, concluiu.