Ex-BBB Diego Alemão é internado em clínica de reabilitação

Diego Alemão, o vencedor do BBB7, foi preso na madrugada desta terça-feira, dia 26, por porte ilegal de arma. Mas, sem pensar duas vezes, o campeão pagou a fiança de cerca de quatro mil reais e foi solto pela Delegacia Policial no Rio de Janeiro.

Entretanto, a história do famoso ganhou mais um capítulo. Segundo o Fofocalizando, Alemão decidiu se internar em uma clínica de reabilitação. A atração ainda disse que o motivo da internação seria a depressão do ex-brother.

Ainda de acordo com informações do programa do SBT, o advogado de Diego Alemão se pronunciou sobre o ocorrido e revelou que a celebridade estava fazendo o uso de substâncias químicas:

Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos.

Vale pontuar que, antes de decidir ir para a clínica, alguns veículos confessaram que o famoso estava alterado e alegava que o porte da arma estava dentro das regulações. Ele ainda justificou que, como o Rio de Janeiro não é um lugar seguro, ele precisaria se defender sozinho.