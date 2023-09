Kelly Osbourne ataca Príncipe Harry e o acusa de se fazer de vítima em briga com família real

No mais recente episódio do podcast The Osbournes, a atriz Kelly Osbourne decidiu atacar, mais uma vez, o Príncipe Harry e Meghan Markle após as revelações feitas pela casal contra a família real. Incomodada com as histórias do Duque e Duquesa de Sussex, ela disparou:

- Eu disse que ele é uma v***a. Eu acho que ele é um chorão e, talvez seja porque eu sinto um certo nível de desapontamento, no sentido que eu sinto que eles teriam uma oportunidade de se tornarem os mais amados no mundo todo e trazer algumas mudanças positivas. Mas eles decidiram ser assim, bancarem as vítimas. Eu entendo querer sair da família real. Eu entendo, então, apenas saia. Não saia e diga: Tadinho de mim.

Na sequência, Kelly continuou dizendo que o casal traz uma narrativa comum no dia a dia das pessoas, mas ganham espaço por serem famosos.

- A vida é difícil para todos. Eu estive em um podcast que me perguntaram o que eu pensava de Harry e eu disse que ele é uma v***a. É isso.