Kate Middleton recicla look ao realizar visitas por fábricas do Reino Unido

Kate Middleton sempre se torna assunto devido aos seus looks elegantes, não importa a ocasião. Nesta terça-feira, dia 26, a Princesa de Gales viralizou na web pelo outfit escolhido para realizar visitas em fábricas têxteis em Leeds e Lancaster, na Inglaterra.

A esposa do Príncipe William usou um terno Burberry verde-escuro com uma blusa branca e saltos verdes. Entretanto, provando que além de ser um ícone da moda também é um ícone da sustentabilidade, internautas reconheceram que Kate reciclou e remodelou um terno que usou pela primeira vez no Castelo de Windsor em março deste ano.

A Princesa atualizou o visual com brincos de argola de ouro e um colar combinando.

E ao sair de uma das fábricas que estava visitando, Kate aproveitou para falar com o público que a esperava do lado de fora. Segundo o Daily Mail UK, uma das pessoas que conversaram com a morena foi Emily May Catto, também da realeza. Ao ser questionada por Kate sobre seu hobby favorito, Emily respondeu que adorava dançar, e a Princesa de Gales aproveitou para relembrar de sua filha, Charlotte.

- Minha filha Charlotte gosta de dançar, adora balé e sapateado... Continue dançando.

Com um incentivo desses dá até mais vontade de praticar, né?