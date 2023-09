Santos recebe mais de 221 mil turistas e registra ocupação de 80% nos hotéis no fim de semana

Com temperaturas que chegaram a 36º C e um evento que deixou a Cidade toda florida para receber a Primavera, Santos recebeu mais de 221,1 mil turistas neste fim de semana e registrou ocupação hoteleira de 80%, números comparáveis a alguns dos últimos feriados prolongados.

O número de turistas foi apurado pela Seção de Pesquisa Turística (Sepesq), da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur), com base nas informações da Ecovias, concessionária do sistema Anchieta Imigrantes: ao todo, 246,8 mil veículos desceram a serra rumo ao litoral.

Vale lembrar que este foi um fim de semana ainda fora da temporada de verão. Para se ter uma ideia do quanto sábado (23) e domingo (24) estiveram ‘fora de curva’ em Santos, o número de turistas superou o registrado na última Páscoa (200 mil) e chegou perto do feriado do Dia do Trabalho (227 mil). Neste ano, o período que atraiu mais visitantes foi o Carnaval, com 354,9 mil.

Ao comemorar a alta procura de turistas pela Cidade num fim de semana comum, a secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Selley Storino, comentou que o resultado é reconhecimento da ótima infraestrutura que a Cidade oferece, além da Primavera Criativa, evento que ofereceu dezenas de atrações no Centro Histórico, decorou a Cidade com 8 mil flores e atraiu 15 mil pessoas (). “Claro que as altas temperaturas ajudaram. Mas, acreditamos que são fatores que se somam para atrair os turistas”.

A secretária aponta, ainda, que este fim de semana é mais um demonstrativo que Santos tem tudo para para viver a melhor temporada de verão dos últimos anos, provavelmente superando a de 2022/2023, que atraiu mais de 2,6 milhões de turistas se tornando a melhor desde 2016. “E lembramos que estamos projetando a maior temporada de cruzeiros dos últimos 11 anos. Por isso, equipes de vários setores da Prefeitura estão se preparando para receber um número recorde de visitantes em Santos”.

"No último final de semana, tivemos uma média de 80% de ocupação nos hotéis de Santos devido às altas temperaturas, onde a cidade, as praias e as estradas ficaram lotadas. Foi um fim de semana digno de alta temporada e isso compensou a baixa que tivemos no mês de agosto. Esse veranico fora de época elevou a receita e trouxe bons resultados para o setor”, destaca Heitor Gonzalez, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sinhores).

SEGURANÇA

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Sergio Del Bel, apesar do grande público espalhado pela Cidade, não houve nenhuma ocorrência grave, apenas registros de rotina. “Intensificamos a presença da Guarda Civil Municipal nos pontos com maior concentração de pessoas e, com a ajuda da Polícia Militar, tivemos um fim de semana com muita tranquilidade”.

Del Bel também atribui o bom resultado ao trabalho do Centro de Controle Operacional (CCO). “A vigilância das câmeras nos permite agir com rapidez cada vez que identificamos alguma possível ocorrência. Este resultado nos mostra que estamos no caminho certo e já iniciamos as preparações para garantir uma temporada de verão muito segura, com apoio das polícias Civil e Militar”, concluiu o secretário.

Esta iniciativa contempla o item 11 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU: Cidades e Comunidades Sustentáveis.