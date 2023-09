Primavera Criativa leva 15 mil pessoas ao Centro Histórico de Santos

Shows, gastronomia variada, passeio de bicicleta, visita ao Paço Municipal, opções de compras, exposição de flores, workshops, passeio de bonde e pontos instagramáveis para dar aquela atualizada nas redes sociais. Não faltou nada para o público que prestigiou a terceira edição da Primavera Criativa e lotou ruas e praças do Centro Histórico. Entre o sábado (23) e domingo (24), 15 mil pessoas, entre santistas e turistas, recepcionaram a nova estação com um final de semana colorido e florido.

"Mais uma vez, o evento foi muito positivo. Atraiu visitantes de várias partes. Ficamos felizes em ver que todas as atrações receberam um excelente público" destacou a secretária municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Selley Storino.

EXPOSIÇÃO DE FLORES

Neste domingo (24), a Casa da Frontaria Azulejada teve bom público à procura de flores, plantas suculentas e ornamentais. As opções de compras iam de R$ 2,00 (miniaturas) a vasos e flores a R$ 60,00. A pedagoga Débora Azevedo e seu sobrinho Pedro Mascaram olharam com atenção as barracas dos expositores e saíram com dois cactos. "O contato com as flores muda o nosso cotidiano", avalia Débora. "Ter plantas em casa me dá paz", completou.

Quem também não tirou os olhos da variedade de produtos oferecidos foi Suely Pessoa e a filha Rosângela Pessoa, moradoras da Ponta da Praia. Elas ouviram atentamente as explicações do expositor sobre a rosa do deserto, que precisa de sol pleno e não gosta de sombra ou frio. "Temos já plantas em casa. As suculentas são mais fáceis de serem cuidadas", comentou Rosângela.

SARAU E OFICINAS

O público que foi até a Casa da Frontaria Azulejada - edificação que fica no número 92 da Rua do Comércio, construída em 1865 para a residência e armazém do comendador português Manoel Joaquim Ferreira Neto - se deparou com grandes painéis de poesia. A mostra faz parte do Sarau das Flores e reúne textos das autoras Carolina Ramos, Regina Alonso, Maria José Aranha de Resende, Itacy de Souza Telles, Vicentina de Carvalho e Patrícia Galvão (Pagu) e Antonieta Dias de Moraes.

No mesmo prédio histórico, os bartenders Clayton Fae e Cauã Vinícius Alves dos Santos ensinaram como fazer gelo cristalino com flores comestíveis. Basicamente, a receita se resume a água, um cooler que entra em um frezzer, flores comestíveis e tempo. As flores são colocadas em uma forma de silicone dentro da água que ficará congelando, lentamente, por 48 horas. "Assim são feitos drinks elegantes. E a flor comestível não interfere no sabor da bebida", destaca Clayton.

A confeiteira Raquel Santos ensinou uma receita rápida de cupcake com flores, em um workshop realizado na Casa da Frontaria Azulejada. Uma das alunas mais animadas era Sofia Almeida, 10 anos, que não via a hora de colocar as mãos na massa. A receita de Raquel leva pasta de açúcar, farinha branca, chocolate em pó 50%, óleo, bicarbonato de sódio, água, leite, essência de baunilha e ovo. Conforme mostrou a confeiteira, não é preciso batedeira. Basta misturar todos os ingredientes à mão.

BONDE E ARTESANATO

Morador de Sorocaba, o enfermeiro Roberto Carlos de Almeida foi cedo com a família para um passeio que desejava há anos: passear pelo bonde no Centro Histórico de Santos. "Sempre vim a Santos, mas faltava fazer este passeio".

Quem esperava pelo bonde na Estação Valongo pôde conhecer o trabalho de artesãos do grupo Feito em Santos. Várias barracas foram montadas na frente da estação, com ofertas variadas, desde peças de decoração em vidro, quadros com temáticas de Santos e bijuterias.

O vendedor paulistano Felipe Capela foi um dos que compraram as peças dos artesãos santistas. Ele, a esposa Mayara, e os filhos Benício, 7, e Betina, 2, estavam ansiosos para andar de bonde. Enquanto esperavam o próximo, os filhos se interessaram por um travesseiro pintado e uma boneca de pano. "Visitamos Santos de duas a três vezes por ano. Toda vez que estamos aqui vem a ideia de morar em Santos. É uma cidade que tem muito a oferecer", destacou Felipe, contando que no sábado também tinha aproveitado as atrações da Primavera Criativa.

Marie Aymar, uma das expositoras da Casa do Artesão, disse que as vendas no sábado foram boas, mas esperava vender mais no domingo. Suas peças são bolsas em tecidos, com detalhes que remetem a Santos, como as muretas da orla. Já Bruna Carolina de Freitas expôs brincos feitos de vidro e pedaços de azulejo. Em sua barraca também era possível comprar fotos em preto e branco, retratando várias paisagens de Santos, da fotógrafa Cássia Beat.

VISITA MONITORADA EM LIBRAS

Pessoas com deficiência auditiva nem sempre contam com opções de lazer onde podem aprender sobre locais ou edificações históricas. Foi pensando nessa parcela da população que a Prefeitura de Santos organizou a visita monitorada em libras (linguagem brasileira de sinais) no Palácio José Bonifácio, sede do Executivo Municipal.

Moradora de Praia Grande, Fabiana Santos Rezende contou que era a primeira vez que estava no Paço Municipal. Ela estava com o marido Marcelo Oliveira que, por não conseguir ouvir, nem sempre encontra este tipo de evento. "Tem poucas opções para pessoas como ele". A guia de Turismo Viviane Firmino comentou que o que mais impressiona os grupos são a Sala Princesa Isabel e o Centro de Controle de Operações (CCO). "As pessoas ficam curiosas em saber como é o funcionamento do CCO".

O festival foi realizado pelas secretarias de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur) e das Prefeituras Regionais (Sepref), com patrocínio do Grupo Mendes, Âncora Construtora e Álya. Esta iniciativa contempla o item 11 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentávelda ONU: Cidades e Comunidades Sustentáveis.