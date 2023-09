No Brasil, Gisele Bündchen visita Cristo Redentor e posa ao lado da família

Gisele Bündchen passou uma temporada no Brasil e curtiu muito os pontos turísticos que visitou durante a viagem. Um deles foi o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, localizado no Rio de Janeiro.

Nos registros, a top aparece abrindo os braços, como a estátua e aproveitando a vista no ombro do monumento. Nas outras fotos, a modelo ainda mostra os filhos beijando e abraçando os avós.

Sempre no meu coração e nas minhas orações.

Vale lembrar que Gisele está separada de Tom Brady desde outubro de 2022. Ao Sunday Morning, a modelo já confessou que o divórcio não estava em seus planos, já que seus pais estão juntos há 50 anos, mas foi algo inevitável.

- Se você me perguntasse: Você mudaria algo na sua vida? Eu não mudaria absolutamente nada. [Me divorciar] não foi o que sonhei, o que eu esperava. Meus pais estão casados há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas eu acho que você tem que aceitar. Às vezes, você cresce junto, às vezes, você se distancia.