Com o irmão hospitalizado, Sthefany Brito lida com internação do filho: Enrico já está bem e Kayky indo pelo mesmo caminho

Sthefany Brito está passando por alguns momentos difíceis nos últimos tempos. Após um acidente de carro com os pais, a atriz precisou lidar com o acidente do seu irmão na cidade do Rio de Janeiro, e agora, recentemente, com a internação do herdeiro, o pequeno Enrico, que sofreu com uma celulite ocular.

Em suas redes sociais, a atriz falou um pouco sobre o último acontecimento e tranquilizou os fãs ao contar que o filho já está em casa após dois dias internado.

Através de alguns vídeos, Sthefany agradeceu as inúmeras mensagens de carinho e explicou aos internautas que Enrico preciso ser internado após ser picado por um mosquitinho perto do olho. Um dia após a mordida, o menino acordou com o olho bem inchado, vermelho e totalmente fechado. Diante dos sintomas, a pediatra pediu que a família fosse para o hospital.

- Ela falou que era celulite ocular. Com a picada do mosquito, virou porta de entrada para bactéria e ele deve ter coçado com a mãozinha suja e dito e feito. Fomos e lá ficamos, até hoje [terça-feira, dia 26]. Ele está bem, olho desinchado e parece que não aconteceu nada, criança é uma benção.

Sthefany aproveitou um outro momento para falar sobre o seu irmão, Kayky Brito:

- Quando a pediatra falou hospital por dois segundos eu pensei: será que não poderia ser o mesmo para eu poder visitar meu irmão. Fiquei dois dias, primeiros dois dias, que eu não consegui vê-lo, mas enfim, Deus é maravilhoso.

A atriz ainda explicou que a força necessária para o momento vem do irmão do filho.

- Enrico já está em casa, bem e se recuperando. Kayky indo pelo mesmo caminho. E é isso.