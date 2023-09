Série da Record TV, Lichamentos é indicada ao Emmy, veja os brasileiros da lista

O Brasil está brilhando com suas produções audiovisuais! Nesta terça-feira, dia 26, a Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas, anunciou a lista de indicados para o Emmy Internacional Awards, que premia obras da televisão.

Ao todo seis produções brasileiras foram indicadas, a série da Record TV Linchamentos, garantiu a segunda vez na história da emissora a concorrer a uma estatueta do Emmy.

As telenovelas da TV Globo Pantanal e Cara e Coragem também entraram na lista. As outras indicações foram: Dossiê Chapecó ? O Jogo Por Trás Da Tragédia, na categoria de Melhor Documentário; Menino Maluquinho concorrendo em melhor animação infantil; e A Ponte ? The Bridge Brasil disputando em Entretenimento Sem Roteiro.

A cerimônia vai acontecer no dia 20 de novembro de 2023, em Nova York, nos Estados Unidos. Originalmente a premiação deste ano estava prevista para o dia 18 de setembro, mas foi adiada por conta da greve dos roteiristas e atores de Hollywood.