Pelo mundo: onde você precisaria trabalhar mais para comprar o novo iPhone

Com o lançamento do novo iPhone 15, um dos principais assuntos ao redor dele é o preço – como sempre ocorre com lançamentos da Apple. No Brasil, a versão básica do modelo (com 128 GB), deve custar R$ 8.369 (R$ 180 menos que no ano passado).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Com isso em mente, analistas da Picodi Brasil justapuseram os preços locais do iPhone 15 Pro (128 GB) com o rendimento médio e calcularam o Índice do iPhone, que é o preço do smartphone expresso em dias trabalhados.

Veja o gráfico e, abaixo, mais explicações sobre as métricas e a pesquisa.

De acordo com os dados mais recentes do IBGE, o salário médio no Brasil é de R$2.935 bruto (R$2.637 líquido). Isso significa que um brasileiro médio precisa de 66,6 dias trabalhados para comprar o iPhone 15 Pro, desde que todo o dinheiro ganho seja guardado para esse fim. Em comparação com o ano passado, o número de dias trabalhados necessários diminuiu 7,6 dias.

Qual foi o Índice iPhone no Brasil nos últimos 6 anos:

2018 – 66,5 dias

2019 – 63,7 dias

2020 – 83,3 dias

2021 – 79,2 dias

2022 – 74,2 dias

2023 – 66,6 dias

Por que o preço no Brasil não é equivalente a US$ 999?

O preço apresentado durante o showcase não inclui o impostos. Por esse preço, o iPhone só pode ser comprado em quatro estados dos EUA. Nos demais, o imposto estadual e local sobre vendas é adicionado ao preço (no máximo 9,55%). No Brasil, os impostos podem chegar a 60% do valor de venda.

Metodologia e fontes

O Índice iPhone é um índice anual da relação preço/salário do iPhone, realizado pela Picodi.com desde 2018.

O Índice iPhone 2023 foi calculado com base nos preços oficiais do iPhone 15 Pro (128 GB), apresentados pelas filiais locais da Apple ou por vendedores autorizados.

Os salários médios foram retirados dos sites oficiais do escritório de estatísticas e estão atualizados a partir do lançamento do iPhone em cada país.

Os salários líquidos foram obtidos através de calculadoras salariais. Os salários mensais foram divididos por 21 – o número médio de dias úteis em um mês. Nos países onde os institutos de estatística utilizam taxas semanais, os salários foram divididos por 5.

Todos os dados, junto com as fontes em forma de planilha podem ser encontrados aqui (?.xlsx).