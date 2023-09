Atividades de lazer agitam o próximo domingo no Parque do Pedroso

A atração deste domingo (1º), das 10h às 16h no Parque Natural do Pedroso, contará com barraquinhas de comidas, bebidas e artesanato, além de brinquedos infláveis, atividades de pintura facial, jogos educativos e uma Unidade de Conservação da Faculdade de Medicina ABC - com apresentações sobre febre maculosa e feira de ciências promovidas pelos alunos do curso de extensão.

A realização de mais uma edição gratuita do Domingo no Pedroso é coordenada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). E o espaço está localizado na Estrada do Pedroso, altura do número 3.000 - Parque Miami, com quadras poliesportivas, playground, academia ao ar livre, pista de caminhada e churrasqueiras.