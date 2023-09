Marcelo Saback recebe mensagem de carinho de Lília Cabral e outras celebridades após perder o pai: Seus pais estarão te abençoando sempre

Na última segunda-feira, dia 25, Marcelo Saback fez uma publicação nas redes sociais para contar que perdeu o pai na mesma semana em que perdeu a mãe. O ator compartilhou uma foto de Seu Saback e usou a legenda para deixar um texto de homenagem a ele.

O artista escreveu belas palavras no post de Instagram, agradecendo pelo tempo que passaram juntos:

Paizão amado! É tanta gratidão por tudo e por todos nós? sempre me disseram que eu parecia com você. Na verdade, foi o que tentei a vida toda! Você minha referência... Vá com Deus, na paz e na luz! Missão cumprida com louvor e muito amor. Com seu sorriso largo e forte, certamente será recebido com festa ( Você ama festas e sempre nos ensinou a celebrar a vida) Que assim seja! Te amo para sempre e como sempre! Até um dia!

Lília Cabral deixou uma mensagem de carinho a Marcelo nos comentários:

Saback querido! Seus pais lindos de viver estarão te abençoando sempre. Meus sentimentos, meu carinho e meu amor para a sua família!

Outras celebridades também fizeram questão de deixar seus sentimentos:

Saback, um beijo. Sinto muito, disse Mônica Martelli.

Meus sentimentos!, escreveu Duda Nagle.

Todo o amor, declarou Letícia Sabatella.

Amado, meu afeto e solidariedade a você! Luz!, comentou Cristiana Oliveira.

Meu abraço em você, amigo, enviou Marcos Veras.

Quatro dias antes de anunciar a perda do pai, Marcelo também havia feito uma publicação falando sobre a morte da mãe.