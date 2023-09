Ingram Micro Brasil: Paulo Renato Fernandes assume direção de Commercial, Consumer, DC POS e Mobility

A Ingram Micro Brasil anunciou Paulo Renato Fernandes como novo diretor a área de Commercial, Consumer, DC POS e Mobility da empresa.

De acordo com Flávio Moraes, VP & Brazil Chief Executive da Ingram Micro, a chegada de Fernandes à empresa agregará ainda mais qualidade à relação com o canal e será fundamental para acelerar os negócios, desenvolver oportunidades de crescimento e implementar modelos de negócios que darão maior alcance às iniciativas do distribuidor.

“O Paulo e sua talentosa equipe certamente reforçarão uma das prioridades da Ingram Micro, que é o atendimento de alta qualidade e o suporte às revendas. Sua rica bagagem e expertise serão fundamentais para potencializar os negócios com novas estratégias e iniciativas de sucesso.”

Fernandes chega à Ingram Micro com a experiência de 34 anos na área de TI e com passagens por grandes empresas como Tech Data, Symantec, Lenovo, Kodak Alaris e Agis. Na nova função, o diretor se diz muito motivado com a oportunidade de contribuir com esse novo projeto profissional.

“Vim para contribuir com o fortalecimento de parcerias com nossos canais – e minha expectativa é ajudá-los, não apenas atingir os seus objetivos, mas fazer isso de forma positiva, permitindo que todos possam aprender e ter a melhor experiência possível.”

Formado em Ciência da Computação, o executivo acumula cases de sucesso nas áreas de Commercial, Consumer e Mobility, tendo liderado projetos de vendas Corporativas, Varejo e de soluções de Devices e Mobilidade.

A partir de seu conhecimento do Canal de TI e Automação em todo Brasil, terá entre seus principais desafios fazer a gestão da equipe em diversas frentes de negócios, contribuindo para o sucesso da empresa junto a parceiros estratégicos.

“Quero aproveitar bastante o excelente trabalho que já vem sendo realizado pela Ingram Micro e ajudar a desenvolver novos negócios”, destaca Fernandes.

“A estratégia inicial é manter e acelerar o que já está funcionando tão bem, ao mesmo tempo em que desenvolvemos as áreas nas quais temos oportunidades de melhoria. Nesse cenário, tenho como grande desafio, ao lado da minha talentosa equipe, ganhar ainda mais espaço no mercado e implementar novas iniciativas e modelos de negócios que representem benefícios práticos para todo o canal de distibuição”, aponta o executivo.

Por fim, o novo diretor, que responderá diretamente a Flávio Moraes, reforça que seu objetivo inicial é “conhecer bem as pessoas, os processos, os sistemas, as oportunidades e os desafios da nova função. Junto com a equipe, vamos desenvolver planos para canais e fornecedores que nos permitam chegar ainda mais longe de forma ágil e sustentada.”