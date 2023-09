GCM de São Bernardo prende dois homens por violência doméstica

O projeto Guardiã Maria da Penha, equipe especializada da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, prendeu entre domingo e esta segunda-feira (24 e 25) dois homens acusados de violência doméstica. Uma das vítimas acionou a guarda após o agressor, embriagado, tê-la arrancado da cama durante a madrugada, desferindo socos e chutes, e fugido na sequência. A mulher foi encaminhada para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Demarchi. O acusado foi preso em flagrante no domingo pela manhã, ao retornar ao local do crime, por lesão corporal, ameaça e injúria envolvendo violência doméstica.

A equipe especializada prendeu em flagrante ainda, nesta segunda-feira (25), no bairro Cooperativa, outro homem que descumpria medida protetiva. O agressor já havia sido preso no ano passado por lesão corporal envolvendo violência doméstica. Segundo a vítima, recentemente, o homem arrancou a grade da janela da residência, invadindo a casa, com ameaças à família. Nesta segunda-feira pela manhã entrou novamente o local, quando a vítima acionou a GCM. Com apoio da viatura da área, o agressor foi encontrado e levado até o 8º DP.

AÇÕES

No domingo (24), a GCM dispersou 1.500 torcedores do São Paulo que impediam a circulação de carros na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar, após a conquista inédita do clube paulista da Copa do Brasil. A ação, contou com o apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

OPERAÇÃO

Com o a elevação de temperatura e aumento de turistas na região do Riacho Grande, a GCM, a Polícia Militar e a Marinha do Brasil uniram esforços para manter a segurança no local neste final de semana. Entre as ações, foram realizadas fiscalizações das embarcações na marina do Riacho Grande a fim de coibir e inibir condutores irregulares. Uma ação de fiscalização de carros na entrada do local foi realizada simultaneamente. No total, foram 26 embarcações fiscalizadas. Devido ao grande volume de pessoas, também foi realizado policiamento a pé.