Entenda as diferenças entre soundbar e subwoofer

Se você está procurando um novo aparelho de som, principalmente uma soundbar, já deve ter ouvido falar sobre subwoofer. Esse produto pode gerar muitas dúvidas aos consumidores na hora da compra. Por isso, a TCL traz um guia para ajudar a entender o que é um subwoofer, como ele funciona e quais são as principais diferenças em relação a uma soundbar.

O que é uma soundbar?

A soundbar é uma barra de som desenvolvida para melhorar a capacidade de áudio das TVs. À medida que as televisões modernas foram se tornando cada vez mais finas, a qualidade do som acabou sendo prejudicada, pois os alto-falantes embutidos nos produtos também tiveram seu tamanho reduzido. Por isso, as soundbars se tornaram um excelente complemento para a qualidade de som das televisões de tela plana.

Seu design é composto por um comprimento maior, com uma altura pequena. Isso faz com que ela possa ser inserida logo abaixo da televisão, não exigindo grandes espaços no ambiente e facilitando sua instalação.

Esse aparelho possui, geralmente, dois ou mais alto-falantes, que posicionados estrategicamente conseguem proporcionar um som “virtual surround”. Esse termo determina um padrão de som que visa reproduzir áudio a partir de diferentes posições no ambiente. Outra característica de uma soundbar é a facilidade de conexão, podendo ser utilizada via cabo HDMI, cabo óptico e principalmente via Bluetooth.

O que é um subwoofer?

Subwoofer é um alto-falante específico para a reprodução de frequências mais baixas, trazendo uma maior qualidade de grave do que outros reprodutores de sons. Isso faz com que a experiência seja mais completa e imersiva.

A frequência de um subwoofer varia conforme sua aplicação. Para o uso comum em produtos de consumo, sua faixa fica entre 20Hz e 200Hz. Para o uso profissional, deve ficar abaixo de 100Hz. Já para o uso em sistemas compatíveis com THX (reprodução de áudio e vídeo em alta definição), sua faixa deve ficar abaixo de 80Hz.

Existem subwoofers de dois tipos: passivos e ativos. Os passivos não dependem de alimentação própria de energia e não possuem amplificadores próprios, recebendo o sinal do som já amplificado do aparelho que reproduz o áudio. Já os ativos dependem de alimentação própria e, ao contrário dos passivos, contam com um amplificador próprio, permitindo um ajuste mais correto do som.

Quando optar por soundbar ou subwoofer?

Resumindo, a diferença entre ambos é bem simples. Uma soundbar é um produto dinâmico projetado para oferecer ao cliente um som de melhor qualidade que um alto-falante de TV, sem precisar gastar muito por isso e com facilidade de conexão. Os subwoofers são grandes caixas de som que focam nas baixas frequências para oferecer um grave mais forte e deixando a experiência de filmes, séries e músicas mais imersivas. A soundbar pode ser usada sem um subwoofer, pois ela ainda reproduz o som grave em menor qualidade, porém o inverso não é possível, pois o subwoofer não tem capacidade para reproduzir sons de alta frequência.