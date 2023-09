Shakira é comparada a Karl Marx ao criticar postura de Piqué com babá em música

A cantora Shakira voltou a dar "indiretas" ao ex-marido, o jogador Gerard Piqué, em uma nova música, mas, desta vez, citou a postura do atleta após demitir a babá que cuidava de seus filhos, Lili Melgar. Lançada na última quarta-feira, 20, El Jefe fala da relação entre trabalhadores e patrões.

A artista lançou a canção em parceria com o grupo Fuerza Regida. "Tenho um chefe de m**** que não me paga bem. Eu chego a pé e ele em um Mercedes-Benz. Ele me tem sob controle. Aquele filho da p***", canta Shakira no refrão.

Ela volta a citar a família do ex-marido também ao longo da canção: "Que ironia, que loucura, isso sim é uma tortura. Você se mata de Sol a Sol e não tem nenhum bem. Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu ex-sogro ainda está por aí, sem bater as botas".

O tom da letra fez com que internautas comparassem a cantora ao filósofo alemão Karl Marx. Marx defendia, grosso modo, que o valor de uma mercadoria é determinada pelo trabalho gasto para criá-la. Segundo ele, trabalhadores não recebiam a riqueza gerada pelo que produziram, que ficaria com os "patrões".

Shakira dedicou El Jefe à babá de seus filhos, Lili Melgar

Mais ao final da canção, Shakira dedica a música a um nome que gerou curiosidade entre os fãs: Lili Melgar. "Lili Melgar, essa canção é para você, por não pagarem a sua indenização", diz ela em um trecho.

Segundo informações do jornal El Colombiano, Lili era babá dos filhos da artista com Piqué. Ela teria sido a responsável por desmascarar as traições do jogador. Depois que o ex-marido descobriu o que Lili havia feito, ele teria demitido a babá, mas se negou a lhe pagar indenizações.

Conforme uma teoria dos fãs, Shakira ainda teria oferecido uma porcentagem dos royalties da música a Lili. Ela faz uma rápida aparição no vídeo. Assista aqui .

