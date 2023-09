Lucas Souza revela estar se relacionando com famosa fora de A Fazenda 15

Fogo no parquinho, ou melhor, no feno! A madrugada desta terça-feira, dia 26, pegou fogo na sede de A Fazenda 15 depois da primeira dinâmica que entregou o lampião para Tonzão, os peões ficaram com os nervos a flor da pele.

A vitória do cantor deixou um gosto amargo na língua de Jaquelline Grohalski. Sem medo de enfrentar os outros confinados, a biomédica questionou a possível estratégia de Lily Nobre para acobertar o amigo e evitar usar seu poder de sabotadora.

Jaque ficou irritada pela escolha de parceiro e disparou:

- Independente se teve combinação ou não, o público vê.

- Mas não teve combinação de nada não, tentou se defender Lily.

E aí o bate-boca se instalou na sala! As duas peoas começaram a levantar a voz uma para a outra. Enquanto Nobre provocava a ex-BBB e dava pulinhos, celebrando a vitória do amigo, Jaque se irritou:

- Vai ter que aturar!, vibrou Lily.

- Não vou ter que aturar nada não! Olha para tu, olha para mim. Eu tenho história, não sou bebezinha de mamãe não. Eu faço história.

Tonzão estava conversando com André Gonçalves sobre a briga e escutando alguns conselhos do ator. Os dois estavam na cozinha e o cantor estava tentando se justificar e explicar a situação.

Foi quando, ainda bastante irritada, Jaque apareceu e disparou:

- Não vou deitar para macho e falo o que eu quiser.

Na sequência, Yuri Meirelles disse que seria uma covardia deixar apenas mulheres dormindo na baia. Porém, Grohalski mais uma vez ficou irritada com os peões tentando defender outras pessoas e disse que não se incomoda de ir para a baia, já que ela ficou dormindo no sofá desde o primeiro dia de confinamento.

- Eu fui a única mulher dessa casa que chegou no quarto e já estava todos os machos na cama e só veio um perguntar para mim: Jaque, você quer trocar comigo?

André continuou tentando defender a amiga, mas acabou caindo em outra discussão com Tonzão, Lily e Nathalia Valente. Que clima tenso, hein?!

O bafafá seguiu por alguns bons minutos e Rachel Sheherazade decidiu dar sua opinião sobre a discussão. Para André Gonçalves, a jornalista afirmou que os outros peões não estão chamando muita atenção no reality.

- Planta tem medo de ir para a baia porque não está fazendo nada. Não faz diferença no jogo.

- Dorme o dia todo... Claro, porque você é uma classe muito superior, disparou Nathalia.

Para finalizar a ideia, Rachel chamou a influenciadora de pirralha e afirmou que não queria continuar a conversa.

Depois de ser acusado de passar por um treinamento antes de entrar no confinamento de A Fazenda 15, Lucas Souza decidiu se defender e explicar a situação.

O militar afirmou que ele não recebeu nenhum tipo de coaching, mas se preparou de outra forma para conseguir se manter o máximo de tempo em A Fazenda.

- Não fiz nada de coaching, só terapia para me preparar. Em certos pontos eu queria melhorar, e em um deles não melhorei, que é quando a pessoa me ofende e eu xingo que nem um doido.

Na sequência da conversa com Shayan e Radamés, Lucas começou a falar sobre relacionamentos e, mesmo sem citar Jojo Todynho, o trio deu suas opiniões sobre o casamento conturbado dos dois:

- O cara tem a vida dele. Ele se relacionou com uma pessoa. Eu não concordo em você pegar uma pessoa que se relacionou com um famoso e chamar ele de vigarista, disse Shayan.

Para exemplificar a situação, Souza revelou que estaria ficando com outra famosa fora do reality, mas não entregou nomes.

- Eu estou ficando com uma pessoa muito mais famosa do que essa que era minha esposa e eu faço questão de não expor, porque, de certa forma, não quero prejudicar ela lá fora. Eu sei que pode cancelar ela lá fora e ela tem o trabalho dela e eu tenho meu trabalho, aí vai ser pela segunda vez.

Tentando adivinhar qual o nome da famosa que Lucas estava mantendo em segredo, os dois peões começaram a fazer diversas perguntas sobre a profissão e local de nascença da moça sem um rosto, mas não tiveram resultado.