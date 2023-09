Qual a melhor ordem para assistir aos filmes da DC?

A partir de 2013, o Universo Estendido da DC (DCEU) foi criado para rivalizar com o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Ao longo do caminho, no entanto, os títulos passaram a se tornar mais independentes e com poucas referências à linha do tempo almejada. Ainda assim, existe uma leve ordem para assistir aos filmes da DC, que mescla uma sequência cronológica com os lançamentos. Confira!

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

1. Mulher-Maravilha (2017)

O primeiro filme da Mulher-Maravilha é também o primeiro na melhor ordem para assistir aos filmes da DC. Isso porque se passa na Primeira Guerra Mundial. Na trama, os espectadores conhecem Diana Prince, a princesa das Amazonas que deixa sua terra para ajudar a evitar que a atual guerra tome proporções globais.

2. Mulher-Maravilha 1984 (2020)

Como o título sugere, o filme se passa em 1984, durante a Guerra Fria. Nele, Mulher-Maravilha deve enfrentar a Mulher-Leopardo e o empresário Maxwell Lord. Ao mesmo tempo, a heroína precisa se resolver com seu grande amor, Steve Trevor, que retorna do passado.

3. O Homem de Aço (2013)

Embora Homem de Aço seja o primeiro longa-metragem da franquia nas telonas, aparece em terceiro lugar dentro da melhor ordem para assistir aos filmes da DC. Aqui, o público é apresentado à história de Kal-El, que é enviado do planeta Krypton para a Terra, por seus pais, para escapar da destruição local. Chegando lá, recebe o nome de Clark Kent e se torna o lendário Superman.

4. Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Batman vs Superman: A Origem da Justiça ocorre 18 meses após os eventos retratados em Homem de Aço. O filme conta a história de como Batman reage à ideia de um alienígena tão poderoso quanto o Superman viver livremente na Terra.

5. Esquadrão Suicida (2016)

Este longa-metragem se passa cerca de um ano após os eventos de Batman vs Superman – e ainda traz uma rápida participação do Cavaleiro das Trevas de Ben Affleck. Na história, uma agência secreta do governo precisa combater uma perigosa entidade. Para essa missão de alto risco, convoca um grupo de condenados com superhabilidades.

6. Liga da Justiça (2017)

Liga da Justiça é o primeiro filme que reúne os principais heróis da DC. Ocorre cerca de um ano após Esquadrão Suicida e depois da morte de Superman. Aqui, Batman e Mulher-Maravilha precisam reunir um grupo de combatentes para encarar um poderoso inimigo: o Lobo da Estepe. Assim, eles convocam Flash, Aquaman e Ciborgue para a batalha.

7. Liga da Justiça de Zack Snyder (2021)

Zack Snyder era o diretor de Liga da Justiça, mas precisou se afastar após a morte de sua filha. Quatro anos depois, no entanto, ele volta ao projeto e lança aquela que seria a versão original do longa. O filme foi disponibilizado diretamente na HBO Max e tem cerca de quatro horas de duração. Como é basicamente a mesma história de 2017, está ambientado no mesmo lugar na linha do tempo.

8. Aquaman (2018)

O longa-metragem tem flashbacks do passado do personagem, mas a parte principal ocorre meses depois dos eventos de Liga da Justiça. O filme conta a história do herdeiro do trono do reino de Atlantis. Entretanto, o ganancioso Rei Orm fará de tudo para tomar seu lugar – assim como todas as outras cidades submersas.

9. Shazam! (2019)

O jovem Billy Batson é escolhido por um antigo mago para receber o dom de se transformar em super-herói ao gritar a palavra “Shazam!”. É válido destacar que, a partir desse título, a DC começa a trabalhar mais com as histórias independentes e menos com filmes interligados. Tanto é que faz poucas referências ao universo que vinha criando até então.

10. Aves de Rapina – Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa (2020)

O décimo filme dentro da melhor ordem para assistir aos filmes da DC é o longa-metragem solo de Arlequina. O título se passa em uma linha do tempo alternativa e ocorre cerca de quatro anos depois dos eventos de Esquadrão Suicida. A história começa logo após Coringa e Arlequina se separarem.

11. O Esquadrão Suicida (2021)

Há poucos indicadores sobre a linha do tempo desse filme, mas parece ocorrer depois de Aves de Rapina, uma vez que Arlequina superou Coringa. Na trama, a força-tarefa de condenados é enviada para destruir um laboratório nazista e encontrar o alienígena gigante Starro.

12. Adão Negro (2022)

Adão Negro é o filme solo do anti-herói e grande antagonista de Shazam!. Após quase cinco mil anos de prisão, ele é libertado de sua tumba para lançar sua justiça cruel sobre a Terra. O filme também explora sua origem e revela seu passado de escravo no país Kahndaq.

13. Shazam! Fúria dos Deuses (2023)

Shazam! Fúria dos Deuses é a sequência do primeiro filme do herói. Na história, um trio vingativo de deuses antigos chega à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo. Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo.

14. The Flash (2023)

Aqui, a DC volta a trabalhar com a linha tempo que vinha criando. Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo.

15. Besouro Azul (2023)

O último filme dentro da melhor ordem para assistir aos filmes da DC é mais um longa-metragem independente. O título apresenta Jaime Reyes, sua família e o escaravelho alienígena que lhe dá poderes.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fontes: IGN Brasil, Rotten Tomatoes, TecMundo e UOL