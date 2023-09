Ex-BBB e são-bernardense Diego Alemão é preso

Na madrugada desta terça (26), Diego Alemão, vencedor da sétima edição do programa Big Brother Brasil, foi preso na Zonal Sul do Rio de Janeiro. Ele, que nasceu em São Bernardo, foi encontrado alterado, com um revólver calibre 32 e oito munições no Leblon.

A ocorrência ocorreu após equipes do 23º BPM (Leblon) serem acionadas em Ipanema. No local, testemunhas afirmavam que o vencedor da sétima edição do reality show ameaçava "efetuar disparos" e "apontava a arma para todos".

Na a chegada da polícia militar, Diego já havia pegado um táxi rumo à Barra da Tijuca, mas foi interceptado, com a arma escondida no banco de trás.

Alemão admitiu o porte do revólver na delegacia local, onde se estabeleceu o valor de 4 mil reais para finança. Entretanto, o caso segue em investigação.

