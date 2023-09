Guto assina decreto para contingenciamento de gastos do Executivo

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), assinou, no dia 13 de setembro, o decreto Nº 7.426, que estabelece o contingenciamento de gastos do poder Executivo, com o objetivo de aplicar macanismos de ajuste fiscal.

A Prefeitura informou ao Diário que utilizou 97% da receita entre julho de 2022 e julho de 2023. A receita corrente arrecadada pelo município foi de R$ 436 milhões, enquanto a despesa corrente liquidada foi de R$ 424,9 millhões.

“O orçamento municipal está se comportando dentro do previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual). Este ato normativo está diretamente atrelado à queda de repasses feitos pelos governos do Estado e Federal. É uma ação de zelo e precaução em relação a novas despesas, fora daquilo que foi projetado. Trata-se, portanto, de adequação para equalizar o comportamento entre receitas e despesas, o que, inclusive, evita possíveis sanções legais ao município”, declarou Eduardo Pacheco, secretário de Finanças e Administração do município.

Conforme publicado pelo Diário em 11 de setembro, houve queda de 16,4% no repasse de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) feito pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo). Em Ribeirão, a baixa foi de 17.8%, com o município recebendo R$ 45.823.209,64 de janeiro a setembro deste ano, ante R$ 55.763.435,40 recebidos no mesmo período do ano passado. <EM>

O decreto se baseia no artigo 167-A da Constituição Federal, que estabelece que se a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar os 95%, “é facultado aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação”

Entre as medidas de adequação estabelecidas pelo decreto municipal estão: a vedação de conceção, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos; criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; e realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias.

Segundo informou a Prefeitura, o decreto segue vigente “enquanto perdurar a situação de superação do limite previsto no Art. 167-A da Constituição Federal”, que é de 12 meses.