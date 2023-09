AD Santo André recebe o São José mirando liderança do Paulista

As meninas da AD Santo André voltam à quadra nesta noite, às 19h30, contra o São José Basketball pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. A partida será no Complexo Dell’Antonia com entrada gratuita. As andreenses ocupam a terceira posição no torneio com três jogos e três vitórias, mesmo desempenho do líder Sesi Araraquara e do vice Unimed Campinas, mas perdem no critério de desempate. Uma vitória hoje faz o time da região dormir na liderança do campeonato.

Peça importante da equipe, a ala Yasmim tem sido um dos destaques da competição e está confiante para o jogo. “Nós treinamos muito forte e todas as meninas buscam se ajudar dentro de quadra. Acredito que quando o coletivo vai bem, o individual se sobressai”, comentou.