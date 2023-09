Carla tropeça de novo no machismo

A deputada estadual Carla Morando (PSDB), com domicílio eleitoral em São Bernardo, gravou vídeo de apoio ao vereador Marcelo Akira (Podemos), de Rio Grande da Serra, após ele ter recebido um soco de um amigo do ex-prefeito Gabriel Maranhão durante fiscalização de denúncia ambiental na Vila Verde. Esse mesmo Marcelo Akira foi à tribuna da Câmara para dizer que a prefeita Penha Fumagalli (PSD) “vem abrindo as pernas para a cidade, deixando fazer o que querem”. Em outra parte do discurso, o parlamentar afirmou que “a prefeita não vai aos bairros da periferia e gosta só de gravar vídeos com seu salto alto”. As falas de Akira, em tom sexista e machista, passaram batido pela tucana de São Bernardo, que tem empenhado discurso contra o machismo no mandato.

Pesos e medidas

É importante lembrar que a mesma Carla Morando ingressou com representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa contra o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, que disse que “a única grande obra do prefeito Orlando Morando (PSDB) foi ter conseguido eleger e reeleger Carla”. Ela interpretou essa frase como machista. O Conselho de Ética, porém, arquivou por unanimidade a denúncia.

Resposta

A prefeita Penha Fumagalli utilizou seus canais oficiais para mandar recado para Carla Morando. “Querida deputada Carla Morando, realizamos uma vistoria na Vila Verde, após denúncias de desmatamento. Felizmente, não encontramos irregularidades. Deputada Carla Morando, fiquei sabendo de sua visita, ao lado de outro representante, para apurar denúncias de crime ambiental. A administração local prestou todos os esclarecimentos cabíveis ao caso, mas está à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Convido-a a visitar nossa Prefeitura para discutir essa questão e possíveis emendas que beneficiem nossa comunidade. seu apoio é valioso para nossos projetos. Além disso, senhora deputada Carla, encorajo-a a abordar a questão da misoginia e a tomar posição contra comportamentos inadequados. A igualdade de gênero é importante para todos nós.”

Apoio passado

A família Morando apoiou Claudinho da Geladeira (PSDB) como prefeito de Rio Grande da Serra. O tucano, porém, foi cassado pela Câmara Municipal em julho de 2022.

Outdoors

Recém-filiado ao PL em Mauá, o vereador Sargento Simões não perdeu tempo e espalhou pela cidade um outdoor ao lado do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A felicidade é tamanha que Simões instalou outdoors também em Santo André.

Pé-quente

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve no Estádio do Morumbi no domingo, acompanhando o título do São Paulo na Copa do Brasil. O tucano, são-paulino fanático, mostrou que é pé-quente.

Referência

O deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos), do Pará, apresentou projeto de lei que torna obrigatória a distribuição do cordão girassol para identificação de crianças com espectro autista. No discurso, ele elogiou o vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC). “O Julinho foi o primeiro a trazer o cordão girassol para o Brasil, hoje é realidade, passou no Congresso e agora vamos dar entrada nesta Casa de Leis”, comentou.