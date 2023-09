Paulo Serra tem habilidade para unir grupo em 2024, diz Minhoca

Vereador licenciado e secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, Professor Jobert Minhoca (Podemos) disse que o prefeito Paulo Serra (PSDB) tem habilidade e conseguirá construir a união para a sucessão em 2024. “(Emplacar o sucessor) Não está difícil, está fácil. Sabemos que muita gente quer ser o prefeito e o vice, mas o prefeito Paulo Serra tem habilidade de sobra para saber quais nomes vai escolher para manter o time unido.”

Em visita ao Diário, Minhoca avaliou que a própria cidade quer “dar continuidade aos resultados” da atual gestão. “Tanto que não há discussão de partido X ou Y. O que a cidade quer, e até por isso confere 80% de aprovação, é alguém que mantenha a mesma linha de gestão de Paulo Serra. Alguém com a mesma vontade, energia, de dormir tarde e acordar cedo, de respirar Santo André, de amar o andreense e gostar de prefeitar.”

Minhoca participou recentemente de reunião com os principais players do governo na costura da candidatura à sucessão no ano que vem. Apesar de ouvir do próprio chefe do Executivo que o candidato sairá do PSDB, Minhoca evitou polemizar. “Hoje estou à disposição do prefeito Paulo Serra para ser o prefeito dele, o vice-prefeito dele e o vereador dele.”

Questionado a respeito de Paulo Serra assegurar que não abrirá mão de indicar um tucano no ano que vem, ele disse que “é natural o prefeito pensar dessa forma, até porque é tesoureiro nacional do PSDB e presidente estadual da federação formada entre PSDB e Cidadania”. “Mas sabemos também que há tempo de troca de partido, sabemos que o prefeito Paulo Serra tem excelente relação com a deputada Renata (Abreu, presidente nacional do Podemos), com o deputado (federal) Alex Manente (Cidadania). Gentilezas em algumas cidades geram gentilezas em outras”, comparou.

A reunião com potenciais candidatos governistas na eleição de Santo André envolveu, além de Minhoca, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), os secretários de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda (Cidadania); de Saúde, Gilvan Junior; de Esportes, Marcelo Chehade (PSDB); de Educação, Almir Cicote (Avante); de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB); o advogado Leandro Petrin, homem-forte da gestão tucana, e o vereador Eduardo Leite (PSB).

FUTURO

A respeito do futuro de Paulo Serra pós-governo andreense, Minhoca acredita ser possível e viável pensar no tucano como candidato a cargos maiores em 2026. “Olho não só para a pessoa, mas para a gestão que foi feita. A gestão que ele executou em Santo André o credencia a ser um futuro governador, um vice-governador. Mas o coloca em um outro cenário, muito maior, até porque a política precisa de pessoas como Paulo Serra.”

‘Lideramos ações a pessoa com deficiência’

Secretário da Pessoa com Deficiência desde fevereiro, o vereador licenciado Professor Jobert Minhoca (Podemos) afirmou que o município de Santo André se transformou em referência no tratamento desse público graças às políticas implementadas pela gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Entre os projetos listados pelo titular da Pasta estão a instalação da leitura de braille nas placas indicativas de equipamentos públicos, o projeto Estacione com Amor, que incentiva a reserva de vagas às pessoas com deficiência nos shoppings da cidade, a abertura do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, o CarnaDown e o ParaCenso, cujo resultado será divulgado na quinta-feira.

“Santo André é pioneira em vários projetos, que estão se espalhando por várias outras cidades do Brasil. Temos programas envolvendo várias secretarias, contamos com o apoio da deputada estadual Ana Carolina (Serra) para auxiliar e levar as ideias para o Estado”, comentou.

A respeito do recém-inaugurado centro de referência, que acolhe pessoas a partir dos 12 anos, Minhoca declarou que há olhar diferenciado de Paulo Serra. “Muitos olham para as crianças com autismo, mas essa criança vira um adolescente, um adulto, um idoso. O olhar precisa ser para todos.”

O próximo passo, segundo Minhoca, é construir um centro multidisciplar para crianças com autismo e, assim montar uma rede integrada de proteção, desenvolvimento e capacitação de pessoas com deficiência em Santo André.