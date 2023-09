Médio e Técnico: confira a agenda aberta para ingressar na Etec

Em primeira etapa, até esta sexta (29) será possível solicitar redução de 50% da taxa de inscrição (R$ 34) do processo seletivo para o primeiro semestre de 2024. Já o período de inscrição para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) começa na próxima segunda (2).

Serão listadas opções como: curso Técnico, Médio integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e Especialização Técnica.

Vale reforçar que o ensino na instituição é gratuito, visto que, o administrador das Etecs, o Centro Paula Souza (CPS), é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

PRINCIPAIS DATAS PARA INGRESSAR NA ETEC

• 19 a 29 de setembro (até as 15 horas): prazo para solicitar redução de 50% da taxa de inscrição;

• 2 de outubro a 8 de novembro (até as 15 horas): período de inscrição para o Vestibulinho das Etecs;

• 18 de outubro: resultado do pedido de redução da taxa;

• 19 e 20 de outubro: prazo de recurso para o resultado da redução da taxa de inscrição;

• 27 de outubro: resultado do recurso para o pedido de redução da taxa de inscrição;

• 6 de dezembro: divulgação dos locais de prova;

• 10 de dezembro (às 13h30): exame do Vestibulinho das Etecs;

• 14 de dezembro: divulgação de gabaritos.