Você na BGS: Logitech G sorteia ingressos para evento gamer

A Logitech G anuncia a promoção Você na BGS com sorteios nacionais de 13 prêmios – 10 ingressos para participação na BGS 2023 e um kit com três produtos dos lançamentos que acontecerão na feira. Para participar basta se inscrever neste site e aguardar seu número da sorte. A campanha é válida até 6 de outubro e os ganhadores serão anunciados a partir do dia seguinte. O primeiro lugar ganhará kit completo dos produtos gamers e ingressos. Segundo e terceiro lugar ganham ingressos para o evento.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O objetivo da campanha Você na BGS é convidar creators, gamers, influencers, anônimos e famosos, celebridades ou seguidores para se unirem à comunidade Logitech. “Queremos fazer mais uma participação emblemática na BGS, trazendo o melhor dos produtos gamers do mercado. Assim, com a iniciativa da promoção, damos oportunidade para os ganhadores irem ao evento e se conectarem com a comunidade”, conta Ricardo Filó, head de marketing da Logitech Brasil.

Logitech G na BGS 2023

Data: 11 a 15 de outubro de 2023

Local do stand: PO11

Local do evento: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo)