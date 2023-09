Campanha 10.10 da Shopee tem um ano de compras grátis como prêmio

A Shopee lança a campanha 10.10 Festival Shopee Oficial , que tem a cantora Ludmilla como garota-propaganda e benefícios adicionais para lojas de grandes marcas. A partir de hoje (25), os consumidores terão a oportunidade de concorrer a 1 ano de Shopee Oficial grátis, além de aproveitar cupons extras de frete grátis. Quem doar para uma das nove ONGs de Shopee Doações ainda poderá comprar produtos da Disney com mais desconto.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Cupons de frete grátis e descontos

Nesta segunda-feira (25), a Shopee oferece vouchers de até R$ 50 OFF e cupons de frete grátis com valor mínimo de R$ 10 para lojas de Shopee Oficial. Já no principal dia da campanha (10 de outubro), será possível economizar com R$ 6 milhões em cupons de desconto válidos para todos os vendedores da plataforma, além de vouchers de frete grátis sem valor mínimo para Shopee Oficial e com mínimo de compra de R$ 10 para outros vendedores do marketplace.

1 ano de Shopee Oficial grátis

A campanha vai presentear três pessoas com 52 cupons de R$ 500 cada para uso em lojas da seção Shopee Oficial e cupons de frete grátis para compras a partir de R$ 10, enviados diretamente à carteira dos usuários com validade de 1 ano após o recebimento. Para concorrer, é necessário adquirir bilhetes da sorte pelo custo de 2 Moedas Shopee, entre 25 de setembro a 10 de outubro. Os vencedores serão anunciados em 18 de outubro.

Dia das Crianças com Shopee Doações e Disney

A Shopee também contará com uma página especial para o Dia das Crianças , com diversas ofertas e promoções específicas para comemorar a data com muito estilo e diversão.

A Shopee apoia a campanha #DisneyBrincarEDoar que transformará horas brincadas em doação para crianças. Basta qualquer pessoa postar uma foto ou vídeo brincando em família com a hashtag da ação. A cada conteúdo compartilhado, a Disney doará R$ 50 para o Instituto Gerando Falcões. Além disso, quem fizer uma doação para qualquer instituição de Shopee Doações receberá um cupom de desconto para utilizar em produtos da página da Disney na Shopee .

Mídia e entretenimento

Além do vídeo da campanha com a cantora Ludmilla nos principais canais de TV e internet, a marca conta com um time de influenciadores digitais para a divulgação da campanha 10.10 e conteúdos exclusivos em suas redes sociais, a fim de mostrar aos seguidores as grandes vantagens no app. A embaixadora Ludmilla também acionará a Tropa da Lud, formada por sua mãe Silvana, sua esposa Brunna Gonçalves e as criadoras de conteúdo Ramana Borba e Patty Cris, para trazer as novidades da data dupla para os seus seguidores.

Já a embaixadora digital da Shopee Viih Tube, além de mostrar as principais promoções e cupons para o seu público, também apresentará a esperada Super Shopee Live 10.10, às 13h. A live trará uma seleção de produtos de Shopee Oficial com cupons e ofertas, proporcionando experiências interativas e oportunidades únicas de compra para todos os usuários. Além disso, o dia contará com mais de 250 lives de vendedores e com muitas moedas e descontos.

A seção “Achei na Shopee Oficial” trará achados de produtos que facilitam o dia a dia do jovem adulto, itens para ter a cozinha perfeita e brinquedos para o Dia das Crianças. Durante o dia 10 de outubro, a empresa também distribuirá cupons especiais em todas suas redes sociais e terá vlogs diários com produtos da Shopee Oficial.