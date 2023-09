Quem é o jogador da NFL suposto affair de Taylor Swift?

A cantora Taylor Swift está vivendo um suposto romance com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Na noite deste domingo, 24, ela foi vista no estádio Arrowhead Stadium torcendo e vibrando pelo Kansas City Chiefs, equipe do atleta.

Kelce revelou no podcast New Heights - que ele apresenta com o irmão, Jason Kelce - que foi a um show da artista e tentou entregá-la uma pulseira com seu número de telefone, mas sem sucesso. Com isso, começaram boatos de que os dois estariam em contato.

O jogador contou ao Pat McAfee Show que convidou Taylor para assistir um de seus jogos. A cantora aceitou o convite. Ela foi vista sentada ao lado da mãe de Kelce e vibrou após ele marcar um touchdown.

Após a partida, Taylor e Kelce foram vistos deixando o Arrowhead Stadium juntos. Eles foram filmados andando lado a lado nos bastidores do estádio e flagrados em um carro conversível após a partida.

Segundo o site Entertainment Tonight, Kelce e Taylor teriam ido jantar com amigos e família do jogador para comemorar a vitória contra o Chicago Bears - o Kansas City Chiefs venceu por 41 a 10.

Quem é Travis Kelce?

Travis Kelce, assim como Taylor Swift, nasceu em 1989 e tem 33 anos. Desde 2013, atua como jogador profissional de futebol americano pelo Kansas City Chiefs. Atualmente, ele é considerado um dos melhores atletas em atividade na posição que ocupa: tight end, parte do time ofensivo.

Kelce já conquistou dois Super Bowls - final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos - pelos Chiefs. Ele também é conhecido pela sua personalidade extrovertida e por fazer "dancinhas" em campo.

O atleta também ganhou destaque pela história curiosa de sua família. O irmão dele, Jason Kelce, também é jogador de futebol americano e atua pelo Philadelphia Eagles. No início de 2023, os dois se enfrentaram no Super Bowl e Travis Kelce saiu como o vencedor.

A mãe, Donna Kelce, ficou famosa por aparecer vestindo uma camisa com as cores dos dois times. Curiosamente, Taylor Swift já se declarou fã do Philadelphia Eagles e até menciona o time na letra da música Gold Rush, do álbum Evermore (2020).

Kelce também é apresentador do podcast New Heights ao lado do irmão. Em setembro, um documentário sobre a vida dos irmãos foi lançado no Prime Video. Apesar do maior foco ser em Jason, Travis faz diversas aparições no longa.

