Esposa de Bruce Willis fala sobre o diagnóstico de demência do ator: - Foi a bênção e a maldição

Abriu o jogo! Emma Hemming, esposa do ator Bruce Willis, concedeu uma entrevista ao programa matinal norte-americano Today e falou sobre o diagnóstico de demência do seu marido, que está com 68 anos de idade.

Durante sua participação, ela contou que o diagnóstico foi difícil para o ator e para o resto da família:

- O que estou aprendendo é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada. Também é difícil para a família. E isso não é diferente para Bruce, para mim ou para nossas meninas. E quando dizem que esta é uma doença familiar, é mesmo.

Emma ainda explicou como costuma falar sobre a doença com as filhas:

- Acho que sempre foi... somos uma família muito honesta e aberta. E o mais importante foi podermos dizer o que era a doença, explicar o que é, porque quando você sabe o que é a doença do ponto de vista médico, tudo faz sentido. Portanto, era importante que deixássemos eles saberem o que era porque, você sabe, não quero que haja qualquer estigma ou vergonha associado ao diagnóstico de seu pai, ou a qualquer forma de demência.

Ela ainda explicou que não sabe dizer se Bruce Willis está ciente ou não do que está acontecendo em sua vida. Sincera, ela disse que é difícil saber.

Mesmo com as dificuldades, Emma explicou que as coisas ficaram mais fáceis após saber o diagnóstico do marido:

- Acho que foi a bênção e a maldição. Você sabe, para finalmente entender o que estava acontecendo para que eu pudesse aceitar o que é. Isso não torna tudo menos doloroso, mas apenas aceitar e saber o que está acontecendo com Bruce torna tudo um pouco mais fácil. Há tantas coisas lindas acontecendo em nossas vidas. É muito importante para mim tirar os olhos da dor e da tristeza para poder ver o que está acontecendo ao nosso redor.

Quando questionada sobre o que as filhas estão aprendendo, Emma disse:

- Honestamente, ele é o presente que continua sendo oferecido. Amor, paciência, resiliência, tanta coisa. E ele está ensinando a mim e a todos nós... quero dizer, você sabe, para eu estar aqui fazendo isso, esta não é minha zona de conforto, mas este é o poder de Bruce. Escute, acho que meus filhos seriam ótimos, não importa o que acontecesse! E não é isso que eu gostaria para eles. Mas realmente, como eu disse, é ensiná-los muito e como cuidar e amar e é uma coisa linda em meio à tristeza.

Vale pontuar que Bruce parou de atuar em 2022, quando começou sua luta contra a doença que causou a deterioração de suas habilidades linguísticas.