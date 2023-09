Pessoa de Confiança: Mercado Pago anuncia recurso em caso de roubo do celular

O Mercado Pago, o banco digital do Grupo Mercado Livre, lançour mais uma funcionalidade voltada para a segurança do usuário. O Pessoa de Confiança permite adicionar outra pessoa à sua conta, garantindo que ela reporte, como representante do titular, casos de roubo ou perda do celular.

Dessa forma, o usuário consegue manter sua conta segura, de forma fácil e rápida, impedindo que bandidos façam transações financeiras.

Além da novidade, o Mercado Pago também disponibiliza para os usuários um site com informações sobre como aplicar os recursos disponíveis para proteção. Dicas de segurança contra golpes virtuais e também acesso rápido para reportar roubo de celular ou qualquer problema com a conta também estão no endereço eletrônico.

De acordo com Fabiana Saenz, diretora de Inteligência Antifraude do Mercado Pago, o banco digital trabalha de forma incansável para combater o mau uso da sua plataforma. “Investimos na melhoria contínua de tecnologias, processos e pessoas, com o objetivo de proteger os dados dos usuários”, afirma a executiva.

A funcionalidade Pessoa de Confiança oferece uma nova forma para o banco digital proteger a conta do usuário.

“Quando há um caso de roubo ou perda do celular, o usuário deve reportar imediatamente ao Mercado Pago para que todas as sessões sejam encerradas e os dispositivos vinculados, removidos”, explica. “Com o Pessoa de Confiança, o usuário pode convidar o pai, mãe ou cônjuge, por exemplo, para que o ajude a proteger a conta. E em caso de movimentação suspeita, essa pessoa pode reportar o problema de forma rápida e fácil através de uma pessoa de sua confiança”, menciona Allan Buscarino, head de segurança da informação do Mercado Pago.

“Essa é mais uma funcionalidade que criamos para facilitar a vida dos nossos usuários em eventualidades, que chega para somar ao leque de opções que já damos em nossos canais de atendimento oficiais. Queremos simplificar a vida de nossos usuários e tornar os fluxos de uso cada vez mais seguros e simples”, complementa Allan.

Os canais de atendimento oficiais estão listados em https://conteudo.mercadopago. com.br/atendimento-mercado- pago-como-entrar-em-contato, e funcionam dentro e fora do aplicativo, para eventuais dúvidas e orientações: www.mercadopago.com.br/ajuda; botão ‘Ajuda/Fale Conosco’ no aplicativo e site, para contato por chat ou e-mail; ou ainda pelo telefone 0800 637 7246.

Como ativar o Pessoa de Confiança

Para ativar essa função, é bem simples. Ao entrar na conta do Mercado Pago pelo aplicativo ou pelo computador, o usuário deve:

Clicar no perfil de usuário;

Em seguida, selecionar a opção “Segurança”;

Ao fazer isso, abrirá no site ou no aplicativo todas as opções de configuração que garantem a segurança do usuários;

Selecionar, então, a opção “Pessoas de confiança” e, em seguida, “Convidar pessoa de confiança”;

Preencher o espaço em branco com o e-mail da pessoal de confiança e clicar em convidar. A pessoa de confiança receberá um e-mail para confirmar o cadastro.

Como a Pessoa de Confiança pode reportar o bloqueio da conta

Ao ser adicionada como Pessoa de Confiança, ela receberá um e-mail do Mercado Pago para responder ao convite do usuário. Aceitando-o, estará apta a reportar casos de roubo ou perda do celular do usuário titular.

Além disso, na área de segurança, dentro do perfil do usuário, aparecerá o nome de quem ele é uma pessoa de confiança. Ao selecionar o nome do usuário, a pessoa de confiança será direcionada para uma nova tela, em que ela poderá ajudar seu amigo ou parente. Para isto, basta clicar em “reportar roubo ou perda de telefone”.

A Pessoa de Confiança também deve ser usuária do Mercado Pago ou do Mercado Livre. Além disso, a funcionalidade também está disponível no aplicativo Mercado Livre e, ao cadastrar o e-mail da pessoa de confiança via aplicativo do Mercado Pago, ela é, automaticamente, registrada na mesma ferramenta de segurança da plataforma de compra.

Além da novidade, o Mercado Pago disponibiliza outras ferramentas para potencializar a segurança do usuário, como:

Autenticação em dois fatores – a verificação em duas etapas funciona como uma segunda camada de segurança para aumentar a proteção do usuário. O Mercado Pago disponibiliza como métodos de verificação a biometria, o Código QR e o Google Authenticator.

Métodos biométricos para desbloquear o app – ao configurar o método de desbloqueio do aplicativo, escolha os biométricos (impressão digital, face ID ou touch ID, dependendo do sistema operacional do celular), pois ajudarão a proteger a conta. No Mercado Pago, o usuário pode utilizar tanto a digital como o rosto e, toda vez que quiser entrar na conta, basta usar a digital ou rosto para desbloqueá-la.

Dispositivos vinculados – Na área de segurança do Mercado Pago, o usuário também consegue visualizar os dispositivos em que uma sessão foi iniciada, podendo desvinculá-los caso não os reconheça.

No site recém-lançado com conteúdos sobre segurança, além das funcionalidades de segurança do aplicativo, o usuário conta com dicas para deixar a conta do banco digital ainda mais segura, como: