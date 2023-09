Polícia Civil investiga morte de torcedor do São Paulo após tumulto perto do Morumbi

A Polícia Civil está investigando a morte de um torcedor do São Paulo que teria se envolvido em confronto com a Polícia Militar ao fim da partida com o Flamengo, domingo, nos arredores do estádio do Morumbi, na capital paulista. O torcedor, de 32 anos, morreu após ser atendido no ao Pronto Socorro Campo Limpo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o são-paulino havia sofrido um ferimento na cabeça. "Policiais militares continham um tumulto após o fim da partida no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, e após controlarem os torcedores encontraram a vítima caída com um ferimento na cabeça. Ela foi socorrida ao Pronto Socorro Campo Limpo, mas não resistiu. Foi requisitado exames necroscópicos ao IML", informou a secretaria.

O episódio foi registrado na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) como "promover tumulto e homicídio". A partir de agora, as investigações serão conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) "para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos".

A tarde e a noite de domingo nos arredores do Morumbi foram marcados por festa, pelo título da Copa do Brasil, e também por tumultos envolvendo torcedores do São Paulo. Os policiais militares precisaram usar bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água para dispersar os grupos de são-paulinos que se aglomeravam no portão principal do estádio.

A situação se tornou mais perigosa quando Jonathan Calleri e Robert Arboleda escalaram o portão principal do Morumbi e uma guarita, respectivamente, para comemorar com os torcedores. A forte presença dos sã-paulinos causou tumulto, dando a impressão de que o portão poderia ser derrubado, causando uma invasão ao estádio. Foi neste momento que teve início uma nova confusão entre a Polícia Militar e os torcedores.

Mais cedo, a saída de torcedores do Flamengo também causou um princípio de tumulto após um encontro entre os rubro-negros e são-paulinos, que já festejavam a conquista da Copa do Brasil. A Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada, assim como a cavalaria.