Sem presente: advogada reclama não ter ganhado ?nem R$ 10 mil? em casamento de R$ 300 mil

A advogada e influenciadora Fabíola Amorim chamou a atenção nas redes sociais após ter exposto que quase não recebeu presentes dos convidados de seu casamento. Ela, que se casou no último final de semana, disse que gastou R$ 300 mil na cerimônia, mas não recebeu "nem R$ 10 mil" em itens expostos no site criado por ela.

"Isso mesmo, casamento tem presente também", disse ela no início do vídeo que publicou nos stories do Instagram para pedir para que as pessoas comprassem os itens. Segundo a advogada, 80% dos convidados não haviam adquirido os presentes, o que teria chocado sua cerimonialista.

"É uma coisa que eu nunca imaginei na vida", descreveu a influenciadora. "Tudo bem que a gente não tem expectativa nenhuma, mas, nem colocando expectativa, o negócio está seríssimo", completou.

Fabíola é advogada criminalista e dá palestras sobre o tema. Ela tem mais de 90 mil seguidores no Instagram.